Frankreich: Im Würgegriff der Krise

Wann schlittert Frankreich in die Rezession?

Wien (OTS) - Frankreichs Staatsschulden werden in den nächsten Wochen mehr als 90 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Frankreichs Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird - laut dem Internationalen Währungsfonds - im Jahr 2012 bei rund 2,1 Billionen Euro liegen.

"Es ist offensichtlich, dass die Schulden- und Finanzkrise Frankreich voll erfasst hat", erklärt die Direktorin des Austrian Economics Centers Dr. Barbara Kolm. "Selbst wenn Frankreichs Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr um 1,6 Prozent gewachsen ist, der Schuldenberg wird heuer auf 93,8 Prozent der Wirtschaftsleistung anwachsen."

Frankreich ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und die zweitgrößte in Europa, hinter Deutschland und vor Großbritannien. Frankreichs Präsident stemmt sich verbissen gegen die Krise. Rund 38 Milliarden Euro möchte Präsident Francoise Holland heuer einsparen. Neben höheren Steuern für die Reichen sollen die Staatsausgaben um zehn Milliarden sinken und die Bürokratie verkleinert werden. Das ehrgeizige Sparprogramm sieht auch eine Kürzung der Sozialausgaben und staatlichen Investitionen vor.

"Der Arbeitsmarkt ist viel zu starr, das Steuersystem ist im internationalen Vergleich viel zu wirtschaftsfeindlich. Frankreich rangiert in diesem Punkt auf dem 111. Platz von 128. Staaten", analysiert Kolm und verweist auf die jüngsten Berechnungen des World Economic Forums.

"Ich brauche keine Kristallkugel, um vorhersagen zu können, dass Präsident Holland Frankreichs Wirtschaft nicht ankurbeln wird", erklärt Kolm. "Den Großunternehmen geht es nicht so schlecht, aber die kleinen und mittleren Unternehmen haben große Probleme: Die Investitionen sind zu schwach und die Arbeitskosten viel zu hoch." In der französischen Industrie kostet eine Arbeitsstunde 35,91 Euro in der Privatwirtschaft 34,20 Euro. In der Europäischen Union ist Arbeit nur noch in Belgien, Schweden und Dänemark teurer.

Zwar gibt es in Frankreich rund 3,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen, mit dem deutschen Mittelstand sind sie aber auf gar keinen Fall zu vergleichen. Frankreichs Unternehmen sind kaum an das Bildungssystem angebunden, zum Beispiel an Gymnasien mit technischer Ausbildung.

In Frankreich gibt es auch kein Pendant zum "Standort Deutschland", ein Begriff, der in Deutschland für die Vermehrung von Reichtum und die Modernisierung des Landes steht. "Zudem haben Frankreichs Produkte nur durchschnittliche Qualität. Auch deswegen schneiden französische Unternehmen schlechter ab als deutsche oder italienische", erklärt Kolm.

Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit rangiert im internationalen Vergleich nur noch auf dem 21. Platz und hat sich - nach aktuellen Berechnungen des World Economic Forums - um drei Plätze verschlechtert. Kleine Nachbarländer wie die Niederlande (5. Platz) und Belgien (17. Platz) liegen deutlich vor der "Grande Nation".

Die EU-Kommission erwartet, dass Frankreichs Wirtschaft im Jahr 2013 um 0,4 Prozent wachsen wird, doch die EU-Konjunkturexperten sind weniger optimistisch. Sie prognostizieren ein Wachstum von lediglich 0,1 Prozent.

"Der Konsum stagniert und auch die Arbeitslosigkeit wird nicht so bald zurückgehen, falls die Beschäftigungsprogramme von Holland überhaupt greifen. Derzeit liegt die Arbeitslosenquote bei 10,5 Prozent und ist somit doppelt so hoch wie in Deutschland (5,4 Prozent). Ich erwarte, dass Frankreich noch dieses Jahr in eine veritable Rezession schlittert", fügt Kolm abschließend hinzu.

