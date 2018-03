ZITIERT "Schwamm drüber" Kommentar von Andreas Schnauder in Der Standard vom 22.02.2013

Team Stronach-Kommentar: Ein U-Ausschuss nach der Wahl wird den Skandal aufarbeiten

Baden (OTS) - Wir zitieren aus dem Kommentar "Schwamm drüber" von Andreas Schnauder in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Der Standard:

" ..... Nun wird still und heimlich "rolliert" - um die Verluste möglichst lange zu verdrängen. Niederösterreich legt da noch eins drauf: Die wilden Spekulationen des Landes haben die Öffentlichkeit erst gar nicht zu interessieren, hat die St. Pöltner Obrigkeit beschieden.Politik à la "Hände falten, Gosch'n halten" in Reinkultur. Nun wird verzweifelt versucht, Verluste bestmöglich zu vertuschen. Zumindest bis zur niederösterreichischen Landtagswahl könnte das Konzept aufgehen, weil es in dieser Republik eben möglich ist, Bürger- und Oppositionsrechte mit Füßen zu treten. ....."

Kommentar von uns: "Mit einem U-Ausschuss nach den Wahlen werden wir diesen Skandal aufarbeiten!"

