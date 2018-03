BM Claudia Schmied fliegt zur Oscar Verleihung nach Los Angeles

Zweitägiges Kulturprogramm mit Museumsbesuchen und klassischer Musik. Höhepunkt ist die Oscar Verleihung mit guten Chancen für Christoph Waltz und Michael Haneke.

Wien (OTS/BMUKK) - Heute, Freitag, ist Bundesministerien Claudia Schmied nach Los Angeles abgereist. Sie wird dort am Sonntag an der Oscar Viewing Party in der österreichischen Residenz teilnehmen. Am späteren Abend werden auch die österreichischen Nominierten Michael Haneke und Christoph Waltz als Gäste erwartet. "Ich freue mich sehr auf die Reise und werde vor Ort die Daumen drücken", so Ministerin Schmied. "Schon die Nominierungen sind ein großer Erfolg und eine hohe Auszeichnung."

Zuvor wird Schmied mehrere kulturelle Veranstaltungen besuchen. So steht am Freitagnachmittag eine Führung durch das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) auf dem Programm. Am Samstag wird es ein Treffen mit dem deutschen Staatsminister Bernd Neumann geben. Der Abend steht dann im Zeichen klassischer Musik: Das Los Angeles Philharmonic spielt unter der Leitung von Stardirigent Gustavo Dudamel Werke von Wagner, Brahms und Schumann. Gustavo Dudamel wird im Sommer 2013 zu den Salzburger Festspielen kommen.

Sonntagvormittag besucht Ministerin Schmied die Schindler Häuser und Mackey Appartments des MAK Center for Art and Architecture. Feste Programmpunkte sind ein Besuch der Ausstellungen "Plan Your Visit" und "Double Crossings". Erstere behandelt das Thema Tourismus, letztere zeigt Arbeiten von Hans Schabus. Schließlich wird Claudia Schmied die derzeitigen Stipendiatinnen und Stipendiaten des MAK LA in deren Ateliers treffen.

