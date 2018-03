"Exporting Education - Internationale Beispiele für Bildungsexport im Hochschulsektor", , 26. Februar 2013, 9:00 - 19:00 Uhr, WKÖ

Der Bedarf an Bildung und Höherqualifizierung wächst, sowohl in den stark wissensbasierten Gesellschaften Europas als auch in außereuropäischen Ländern. In Zeiten von Budgetknappheit wird jedoch auch hierzulande immer öfter die Frage nach einem marktwirtschaftlicheren Zugang zum Thema Bildung und nach Einnahmemöglichkeiten etwa durch den Verkauf des eigenen Bildungsangebots gestellt. Die Bildungskonferenz "Exporting Education" richtet den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Perspektiven und Erfahrungen von Bildungsfachleuten aus dem europäischen und außereuropäischen Raum sowie internationale Beispiele von Bildungsexport werden vorgestellt: sei es ein Auslandscampus in China, die Bildungs-GmbH in Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen oder sei es globaler Campus. Abschließend sprechen Vertreter österreichischer Bildungsinstitutionen in einer Podiumsdiskussion über die Rahmenbedingungen von Bildungsexport aus Österreich, über Notwendigkeiten ebenso wie Erfahrungen und Herausforderungen für eine Bildungsinstitution bei ihrer Internationalisierung.

Datum/Zeit: Dienstag, 26. Februar 2013, 9:00 - 19:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Skylounge

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien,

Programm:

9:00 Uhr: Eröffnung durch Dr. Walter Koren (Leiter AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA), Prof. Dr. Michael Landertshammer (Leiter der Abteilung für Bildungspolitik, WKÖ) und Prof. Dr. Hubert Dürrstein (OeAD).

9:30-12:00 Uhr: Vorträge u.a. von: Neil Kemp (Senior Consulant, UK), Prof. Dr. Beate Braun (Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH), Henriette Schäfer (Education Manager, Australische Handelskommission Austrade), Vincent Carpentier (PhD, University of London, Institute of Education), Manuela Thiel (University of New South Wales / Australia).

13:00 Uhr: Vorträge von Dr. Karlheinz Töchterle (Bundesminister für Wissenschaft und Forschung) und Dr. Christoph Leitl (Präsident der Wirtschaftskammer Österreich).

13:30-17:30 Uhr: Vorträge und Podiumsdiskussionen mit: Prof. Roger Woods (University of Nottingham), Dr. Robert Coelen (Stenden, University of Applied Sciences, Netherlands), Salma Rizwi (Dubai International Academic City), Dr. Stephan Geifes (DAAD), Mag. Friedrich Faulhammer (BMWF), Mag. Kurt Koleznik (GS Fachhochschulkonferenz), Prof. Bodo Schlegelmilch (Dekan WU Executive Academy), Dr. Markus Wächter (Technische Universität München), Dr. Achim Hopbach (GF AQ Austria), Dr. Christine Juen (OeAD, Leiterin ICM).

Ab 17:30 Uhr: Networking-Empfang

