Vertrauen in Ländle-Qualität festigen

Landesrat Schwärzler: Professionelle Vermarktung von heimischen Lebensmitteln sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region

Bregenz (OTS/VLK) - Um das Vertrauen der Konsumenten in heimische Lebensmittel zu festigen, ist eine professionelle Vermarktung ebenso wichtig wie die gewissenhafte Herstellung der Produkte. Jene Organisationen, die die Qualitätsberatung und kompetente Bewerbung von bäuerlichen Erzeugnissen aus Vorarlberg besorgen - die Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH., die Bio-Vorarlberg reg.Gen.mbH sowie die Vereine BIO AUSTRIA Vorarlberg und "Vom Ländle Bur" -, erhalten vom Land 320.000 Euro für ihre Aktivitäten in der ersten Jahreshälfte 2013.

"Die Arbeit dieser Organisationen ist für unsere Landwirtschaftsstrategie 'Ökoland Vorarlberg - regional und fair' von besonderer Bedeutung", sagt Agrarlandesrat Erich Schwärzler. Es gehe darum, den Konsumentinnen und Konsumenten die Vorteile heimischer Lebensmittel immer wieder bewusst zu machen. "Wer beim Einkauf auf Qualität und Frische aus Vorarlberg setzt, trägt zugleich um Erhalt von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in der Region bei", so Landesrat Schwärzler. Dass Vorarlberg in Sachen Lebensmittelqualität und Lebensmittelsicherheit einen sehr guten Ruf hat, sei maßgeblich dem Fleiß und der Sorgfalt der heimischen Bäuerinnen und Bauern zu danken.

