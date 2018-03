EANS-News: airberlin schließt 2012 mit Gewinn ab

Unternehmen/Jahreszahlen 2012

· Operativer Gewinn (EBIT) von EUR 70,2 Mio. -

Verbesserung um mehr als EUR 300 Mio. gegenüber Vorjahr

· Nettoergebnis mit EUR 6,8 Mio. ebenfalls positiv

· Konzernumsatz von EUR 4,31 Mrd., Auslastung von 78,21 Prozent auf 79,80 Prozent gestiegen, Yield um 7,7 Prozent auf EUR 120,05 gesteigert

· Effizienzprogramm "Shape & Size" leistet EUR 250 Mio. Ergebnisbeitrag · Strategische Partnerschaft mit Etihad Airways bringt EUR 50 Mio. Umsatz, Synergien und Kosteneinsparungen beginnen zu greifen

· Rückwirkende Wertberichtigung auf aktive latente Steuern verringert Ergebnis im Geschäftsjahr 2011 auf EUR -420,4 Mio. (vormals EUR -271,8 Mio.)

airberlin, die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, schreibt wieder schwarze Zahlen. Die Air Berlin PLC hat im vergangenen Jahr das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich auf EUR 70,2 Mio. und damit um EUR 317,2 Mio. gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Mit dem Nettoergebnis von EUR 6,8 Mio. ist das Unternehmen erstmals seit dem Jahr 2007 wieder profitabel, nachdem im Geschäftsjahr 2011 ein Verlust von korrigiert -420,4 Mio. EUR (berichtet: EUR -271,8 Mio.) verbucht wurde. Den Konzernumsatz konnte airberlin leicht auf EUR 4,31 Mrd. erhöhen (Vorjahr EUR 4,23 Mrd.).

airberlin CEO Wolfgang Prock-Schauer sagt dazu: "Wir konnten das vergangene Geschäftsjahr mit einem operativen Gewinn abschließen. Es ist außerdem erfreulich, dass wir auch ein positives Nettoergebnis erzielt haben. Das ist uns unter verschärften Wettbewerbsbedingungen in einem weiterhin erheblich belastenden Umfeld gelungen. Aber wir sind noch nicht am Ziel und sind uns bewusst, dass zum Ergebnis in 2012 auch Einmaleffekte beigetragen haben. Mit unserem jüngst gestarteten Turnaround Programm "Turbine" sind wir zuversichtlich, airberlin für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen und nachhaltig profitabel zu arbeiten. Ein wesentliches Element ist dabei der Fokus auf Kosteneffizienz und die dazu gehörende Umsetzung einer Reihe von Initiativen, zu denen auch ein Stellenabbau gehört."

Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich von EUR -161,6 Mio. im Geschäftsjahr 2011 auf EUR 144,3 Mio. in 2012. Das EBITDAR (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten) verbesserte sich im selben Zeitraum von EUR 425,9 Mio. um 72,9 Prozent auf EUR 736,4 Mio. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2012 belief sich auf EUR -3,2 Mio. nach EUR -358,8 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie bezogen auf die jeweils jahresdurchschnittlich ausstehenden 114.552.461 Stück Aktien betrug damit EUR 0,06 (unverwässert und verwässert) nach EUR -4,94 im Geschäftsjahr 2011 (angepasst, berichtet EUR -3,12).

Das Finanzergebnis verbesserte sich von EUR -111,9 Mio. auf EUR -73,6 Mio. Die Verbesserung resultierte insbesondere aus einem niedrigen Fremdwährungsgewinn. Aufgrund einer rückwirkenden Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern hat airberlin das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von EUR -271,8 Mio. um EUR -148,6 Mio. auf nunmehr EUR -420,4 Mio. korrigiert. Mit der Wertberichtigung wurde das zum 31.12.2011 ausgewiesene Eigenkapital von EUR 253,7 Mio. auf EUR 105,2 Mio. reduziert.

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR e.V.) hat Informationen zur Bewertung von aktiven latenten Steuern angefordert. In diesem Zusammenhang hat die Air Berlin PLC beschlossen, die aktiven latenten Steuern zum 31.12.2011 rückwirkend neu zu bewerten. Diese Wertberichtigung ist nicht liquiditätswirksam, erfolgt unabhängig von der Einschätzung des Managements zur erwarteten Geschäftsentwicklung und trägt den strengen Anforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS) zur Aktivierung latenter Steuern Rechnung.

Die Bilanzsumme der Air Berlin PLC zum 31. Dezember 2012 betrug EUR 2.217,6 Mio. (Vorjahr: EUR 2.125,6 Mio.), das Eigenkapital EUR 130,2 Mio. (Vorjahr: nach Wertberichtigung EUR 105,2 Mio.), die Cash-Position EUR 327,9 Mio. (Vorjahr:

239,6 Mio.) und die Nettoverschuldung EUR 770,2 Mio. (Vorjahr: EUR 813,0 Mio.).

Während sich die Zahl der Fluggäste um 5,5 Prozent auf 33,3 Mio. (Vorjahr 35,3 Mio.) verringerte, ging damit eine Steigerung der Auslastung um 1,6 Prozentpunkte auf 79,80 Prozent (Vorjahr 78,21 Prozent) einher. Dies wurde durch eine weitere Reduktion der Flotte um 15 auf 155 Flugzeuge und einen optimierten Flugplan erreicht. Der Yield (Ertrag pro Passagier) verbesserte sich um 7,7 Prozent auf EUR 120,05 (Vorjahr: EUR 111,43).

Das Effizienzprogramm "Shape & Size" hat mit einem Ergebnisbeitrag in Höhe von EUR 250 Mio. zur positiven Entwicklung wesentlich beigetragen. Damit ist es airberlin gelungen, Belastungen aus einem Anstieg der Treibstoffpreise in Höhe von EUR 80 Mio. in erheblichem Umfang auszugleichen.

Die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways hat zusätzlichen Umsatz für airberlin generiert. Durch die Verbindung der Streckennetze und Vielfliegerprogramme beider Airlines erweiterte sich das Flugangebot für die beiden Gesellschaften auf 239 Destinationen in 77 Ländern. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Etihad Airways 219.000 Fluggäste in das Netz von airberlin eingebracht und damit einen Umsatz von ca. EUR 50 Mio. ermöglicht.

airberlins CEO Wolfgang Prock-Schauer sagte dazu: "Wir bilanzieren gerade einmal die ersten zwölf Monate einer Partnerschaft, die langfristig angelegt ist und uns starke wirtschaftliche und operative Vorteile bringen wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Etihad Airways im laufenden Jahr unseren Umsatz ausbauen und vor allem weitere Kostensynergien erreichen werden." Auch die Mitgliedschaft in der globalen Luftfahrtallianz oneworld® bringt für airberlin Wachstumschancen durch attraktive Zugänge zu neuen Zielen und Gästen.

Detaillierte Informationen zum Verlauf des vergangenen Geschäftsjahrs sowie zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 veröffentlicht airberlin am 20. März 2013 ab 7:45 h MEZ im Internet sowie im Rahmen der Bilanzpressekonferenz.

