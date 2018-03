EANS-Adhoc: Air Berlin PLC schließt 2012 mit Gewinn ab - das operative Ergebnis verbessert sich auf EUR 70,2 Mio. - Jahresergebnis 2011 angepasst

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz/Jahresergebnis 2012

21.02.2013

Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG

London, 21. Februar 2013 - Die Air Berlin PLC hat im Geschäftsjahr 2012 einen Konzernumsatz von EUR 4,31 Mrd. (2011: EUR 4,23 Mrd.) erzielt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft sonstige betriebliche Erträge generiert, die insbesondere den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Vielfliegerprogramm "topbonus" in Höhe von EUR 184,4 Mio. beinhalten. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von EUR -247,0 Mio. im Vorjahr auf EUR 70,2 Mio. im Geschäftsjahr 2012.

Das EBITDAR erhöhte sich von EUR 425,9 Mio. im Geschäftsjahr 2011 um 72,9 % auf EUR 736,4 Mio. im Geschäftsjahr 2012. Das EBITDA verbesserte sich im selben Zeitraum von EUR -161,6 Mio. auf 144,3 Mio. Der operative Aufwand stieg von EUR 4,48 Mrd. im Vorjahr um 0,5 % auf EUR 4,51 Mrd. im Berichtsjahr.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von EUR -111,9 Mio. auf EUR -73,6 Mio. Die Verbesserung ist vornehmlich auf Fremdwährungsgewinne zurück zu führen. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2012 belief sich auf EUR -3,2 Mio. nach EUR -358,8 Mio. im Vorjahr.

Aufgrund einer rückwirkenden Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern hat die Air Berlin PLC das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von EUR -271,8 Mio. um EUR -148,6 Mio. auf nunmehr EUR -420,4 Mio. korrigiert. Mit der Wertberichtigung wurde das zum 31.12.2011 ausgewiesene Eigenkapital von EUR 253,7 Mio. auf EUR 105,2 Mio. reduziert. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. hat Informationen zur Bewertung von aktiven latenten Steuern angefordert. In diesem Zusammenhang hat die Air Berlin PLC beschlossen, die aktiven latenten Steuern zum 31.12.2011 rückwirkend neu zu bewerten. Diese Wertberichtigung ist nicht liquiditätswirksam, erfolgt unabhängig von der Einschätzung des Managements zur erwarteten Geschäftsentwicklung und trägt den strengen Anforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS) zur Aktivierung latenter Steuern Rechnung.

Das Nettoergebnis des Berichtsjahres 2012 betrug EUR 6,8 Mio. nach EUR -420,4 Mio. im Vorjahr (2011 angepasst, berichtet EUR -271,8 Mio.). Das Ergebnis je Aktie bezogen auf die jeweils jahresdurchschnittlich ausstehenden 114.552.461 Stück Aktien betrug damit EUR 0,06 (unverwässert und verwässert) nach EUR -4,94 im Geschäftsjahr 2011 (angepasst, berichtet EUR -3,12).

Die Bilanzsumme der Air Berlin PLC zum 31. Dezember 2012 betrug EUR 2.217,6 Mio. (Vorjahr: angepasst EUR 2.125,6 Mio., berichtet EUR 2.263,9 Mio.), das Eigenkapital EUR 130,2 Mio. (Vorjahr: angepasst EUR 105,2 Mio., berichtet EUR 253,7 Mio.), die Cash-Position EUR 327,9 Mio. (Vorjahr: 239,6 Mio.) und die Nettoverschuldung EUR 770,2 Mio. (Vorjahr: EUR 813,0 Mio.).

Detaillierte Informationen zum Jahresabschluss sowie den vollständigen Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2012 veröffentlicht Air Berlin am 20. März 2013 ab 7:45h (MEZ) im Internet unter ir.airberlin.com.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish Stock Exchange

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Air Berlin PLC The Hour House, High Street 32 UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts Telefon: +49 (0)30 3434 1500 FAX: +49 (0)30/3434-1509 Email: abpresse @ airberlin.com WWW: http://www.airberlin.com Branche: Luftverkehr ISIN: GB00B128C026 Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Freiverkehr/Bondm: Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Ingolf Hegner

SVP Investor Relations

+49 (0)30 3434 1590

ingolf.hegner@airberlin.com