KONSUMENTENINFORMATION Zielpunkt

Wien (OTS) - Nach ersten Verdachtsmomenten hat Zielpunkt bereits in der Vorwoche den Verkauf von möglicherweise falsch deklarierten Produkten gestoppt. In den seither durchgeführten Untersuchungen wurden in einem Produkt der ZHG - mbH, Jeden Tag Lasagne Bolognese tiefgekühlt 400g, Spuren von Pferdefleisch entdeckt. Zielpunkt hat diesen Artikel bereits aus allen Filialen entfernt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass KEINE Gesundheitsgefährdung für den Konsumenten besteht.

Das Produkt Jeden Tag Lasagne Bolognese tiefgekühlt 400g kann von allen Zielpunkt-Kunden ab sofort an den Verkaufsstellen, auch ohne Vorlage des Kassabons, zurückgegeben werden. Für alle zurückgegebenen Produkte erhalten die KonsumentInnen selbstverständlich den vollen Kaufpreis zurückerstattet.

Zielpunkt ist in intensiver Abstimmung mit dem Hersteller, um größtmögliche Informationssicherheit zu haben. Die Qualität unserer Produkte und die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität, daher werden laufend Kontrollen und Stichproben durchgeführt.

