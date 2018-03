Saxo Bank führt SaxoMT4 Plattform für MetaTrader-Nutzer ein

Hellerup, Dänemark (ots/PRNewswire) - Nach dem Erfolg und der hohen Nachfrage nach der MetaTrader 4 [http:OTSBREAKTAGPLACEHOLDER1520679694//www.saxobank.com/trading-accounts/saxo-mt4-account#.USNa-tT8CGg.facebook] Handelssoftware, stellt der Online Multi-Asset Investmentspezialist Saxo Bank nun seine MT4-Plattform unter dem neuen Namen SaxoMT4 vor. SaxoMT4 ist speziell auf die grosse Kundengruppe ausgerichtet, die bereits an das spezifische Trading-Umfeld von MetaTrader sowie das immer beliebtere Algorithmic Trading (Algorithmischer Handel) gewöhnt sind.

Eingeführt von Saxo Capital Markets CY Ltd, einer Tochtergesellschaft der Saxo Bank, ergänzt die SaxoMT4 Plattform die Handelsplattform MetaTrader mit der ausgezeichneten Liquidität und dem erstklassigen Service der Saxo Bank. Unter Verwendung ihres SaxoMT4 Kontos sind Privatanleger nun in der Lage jederzeit und von überall über die mobile SaxoMT4 oder Metaquotes MT4 App zu handeln. Nutzer können zudem über den benutzerfreundlichen SaxoMT4 Web Trader auf ihr Konto zugreifen. MetaTrader bietet Zugang zu FX-Instrumenten, Rohstoffen und Aktienindizes über CFDs.

2011 erwarb die Saxo Bank einen 25 %-igen Anteil an Leverate, dem Anbieter von MetaTrader4 und anderen Brokerlösungen. Infolge dieses Erwerbs führte die Bank 2012 ForexTrading.com ein und integrierte das MT4-Angebot in seine Plattform. Somit wurde es Kunden ermöglicht, die gesamte Palette an Plattform-Tools zu nutzen. Die SaxoMT4 Plattform ersetzt ForexTrading.com, um den Bezug zur Saxo Bank zu verdeutlichen.

Lars Seier Christensen, Mitgründer und CEO der Saxo Bank, äusserte sich folgendermassen: "Der Fokus der Saxo Bank liegt auf der Bereitstellung der bestmöglichen, verfügbaren Trading-Optionen. Obwohl wir fest davon überzeugt sind, dass unsere SaxoTrader Plattform die beste Plattform auf dem Forex-Markt ist, besteht vor allem aufgrund der algorithmischen Handelsfunktionen eine erhebliche Nachfrage für die MetaTrader Plattform. Mit der SaxoMT4 Plattform werden Privatanleger mit einer Vorliebe für den MetaTrader nun auch in der Lage sein, von unserer ausgezeichneten Liquidität und Serviceleistungen, die bisher ausschliesslich SaxoTrader Kunden zur Verfügung standen, zu profitieren."

Über Saxo Bank

Saxo Bank ist ein führender Spezialist für Online-Trading [http://www.saxobank.com/forex?csref=b1744_Link_boilerplate_pressrelease] und Investment und bietet privaten wie institutionellen Anlegern alle Werkzeuge, die sie für ihre Handels- und Investitionsstrategien benötigen. Die Saxo Bank ist eine volllizenzierte und regulierte europäische Investmentbank und ermöglicht ihren Kunden über ihre drei spezialisierten und vollständig integrierten Multi-Asset-Handelsplattformen den Handel mit Devisen, CFDs [http://www.saxobank.com/cfds?csref=b1745_Link_boilerplate_pressrelease], ETFs, Aktien, Futures, Optionen und anderen Derivaten. Zu den Plattformen gehören der browserbasierte SaxoWebTrader, der herunterladbare SaxoTrader und die SaxoTrader App. Die Plattformen stehen in mehr als zwanzig verschiedenen Sprachen zur Verfügung, und zu den White-Label-Kunden der Saxo Bank zählen über hundert grosse Finanzinstitute aus aller Welt. Über die Saxo Privatbank bietet die Saxo Bank zudem professionelles Portfolio- und Fondsmanagement sowie traditionelle Bankdienstleistungen an. Die Saxo Bank wurde 1992 gegründet und neben ihrem Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, verfügt sie über Niederlassungen in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Afrika und Australien.

Neben dem Privatkundengeschäft bietet die Saxo Bank über ihre französische Tochtergesellschaft Saxo Banque umfassende institutionelle Dienstleistungen. Durch einen verringerten Bedarf an teuren und komplexen Teams für Volumengeschäfte und IT ermöglicht es SaxoMT4 den Hedge-Fonds, sich auf ihre Kerntätigkeiten zu konzentrieren. Die Saxo Banque France unterstützt auch Vermögensverwalter und andere Formen der Geschäftsanbahnung.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: Kasper Elbjørn, Head of Group Public Relations,

Saxo Bank, +45-3065-4300, press @ saxobank.com; MHP Communications,

+44(0)203-128-8560, saxobank @ mhpc.com