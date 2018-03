"Heute für Morgen" Erste Liga: Start ins Frühjahr live auf Sky

Frühjahrsauftakt am 25. Februar mit Cashpoint SCR Altach - SV Scholz Grödig

Dieter Jaros, Programm- und Produktionschef Sky Österreich: "Die Sky Konferenz ist das optimale Live-Format für die Erste Liga"

Auch im neuen Jahr ist Sky wieder jede Minute live dabei, wenn der Ball durch die Stadien der "Heute für Morgen" Erste Liga rollt - und das wie gewohnt mit einem Einzelspiel und der Sky Konferenz.

"Die Sky Konferenz ist das optimale Live-Format für die 'Heute für Morgen' Erste Liga, mit der die Zuseher bei allen Spielen dabei sein können und keine wichtige Szene versäumen - das wöchentliche Topspiel ist dann noch das zusätzliche Sahnehäubchen", sagt Dieter Jaros, Programm- und Produktionschef von Sky Österreich, der gleichzeitig die Bedeutung der Ersten Liga herausstreicht.

"Wir sind mit den Zuseherzahlen auf Sky in der Ersten Liga zufrieden. Unsere Live-Übertragungen sind eine perfekte Fläche für die Klubs sowie deren Partner und Sponsoren - und nicht zuletzt auch eine tolle Plattform für junge Spieler."

"Die Zusammenarbeit funktioniert mit allen Klubs sehr gut und es gibt sehr positive Entwicklungen wie beispielsweise in St. Pölten. Wir würden uns wünschen, dass auch andere Vereine mehr Unterstützung von Bund und Land bekommen, um das Gesamtprodukt Fußball noch mehr zu verbessern."

Bis zur 36. und letzten Runde berichtet Sky Sport Austria live von allen Matches der zweithöchsten Spielklasse Österreichs und überträgt aus den Stadien zwischen Wien-Döbling und Lustenau - und

das nicht nur im TV, sondern via Sky Go auch im Internet, auf dem iPad, iPhone, iPod Touch und XBox 360 live.

Den Auftakt macht am Montag, den 25. Februar, das Duell zwischen Altach und Grödig (18.15 Uhr, Sky Sport Austria). Aus Vorarlberg meldet sich Moderator Gerhard Krabath, Kommentator ist Charly Leitner.

Tags darauf zeigt Sky in der bewährten Konferenzschaltung die Spiele Hartberg - Austria Lustenau, FC Lustenau - St. Pölten, Kapfenberg - Horn und Vienna - Blau Weiß Linz (18.00 Uhr, Sky Sport Austria). Gemeinsam mit Sky Experte Andreas Heraf führt Moderatorin Elisabeth Gamauf durch den Abend.

Die 20. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga auf Sky Sport Austria und Sky Go:

Montag, 25. Februar 2013

Cashpoint SCR Altach - SV Scholz Grödig, 18.15 Uhr

Dienstag, 26. Februar 2013

Die Sky Konferenz, 18.00 Uhr

FC Lustenau 1907 - SKN St. Pölten

TSV Lopocasport Hartberg - SC Austria Lustenau

KSV 1919 - SV Horn

First Vienna FC 1894 - FC Blau Weiß Linz

