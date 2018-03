EANS-Adhoc: Precious Woods Holding Ltd. / Precious Woods korrigiert Prognose für das Jahr 2012 leicht nach unten

Gewinnprognose/Nachhaltige Tropenholzbewirtschaftung

21.02.2013

Zug/Zürich, 21. Februar 2013 - Aufgrund der vertieften Rezession in den Beneluxstaaten fielen die Verkäufe in der Geschäftseinheit Europe etwas schlechter aus als geplant. In den letzten Wochen des vergangenen Jahres ist zudem in Gabun im Furnierwerk ein technisches Problem und damit ein kurzfristiger Produktionsausfall entstanden. Das Problem ist inzwischen jedoch wieder behoben. Precious Woods wird das angestrebte EBITDA Resultat auf Vorjahreshöhe im 2012 deshalb nicht erreichen. Die Gruppe erwartet neu ein EBITDA Resultat für 2012 von USD -3 Mio bis - 4 Mio.

Trotz kontinuierlich vorangetriebener Massnahmen zur Sicherung von Landtiteln in Brasilien werden aufgrund neuer Erkenntnisse und im Sinne einer Vorsichtsmassnahme Rückstellungen auf Landtiteln im Umfang von USD 1.4 Mio gebildet.

Gleichzeitig darf festgestellt werden, dass dank der erfolgreich platzierten Wandeldarlehen und konsequenter Kostensenkung in der gesamten Gruppe die Liquidität für das laufende Jahr gesichert ist.

Die detaillierten Zahlen werden am 30.4.2013 veröffentlicht.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Precious Woods ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald. Zu den Kernaktivitäten gehören die nachhaltige Bewirtschaftung tropischer Wälder, die Holzverarbeitung sowie der Handel von FSC-zertifizierten Holzprodukten. Die Erzeugung von Emissionsrechten und die Stromproduktion aus Holzabfällen bilden weitere integrale Bestandteile des Geschäftsmodells. Die Aktien von Precious Woods sind seit März 2002 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Information finden Sie unter www.preciouswoods.com

Dieses Dokument kann zukunftsbezogene Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wie zum Beispiel Voraussagen von finanziellen Entwicklungen, Marktentwicklungen oder Leistungsentwicklungen von Produkten und Lösungen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen können sich ändern, und die effektiven Ergebnisse oder Leistungen können aufgrund bekannter oder unbekannter Risiken oder verschiedener anderer Faktoren erheblich von den in diesem Dokument gemachten Aussagen abweichen.

Precious Woods Holding Ltd.
CH-6301 Zug
WWW: http://www.preciouswoods.com
Branche: Forstwirtschaft

