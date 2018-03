EANS-News: Zapf Creation AG / Zapf Creation: Verlustanzeige gem. § 92 Abs. 1 AktG

Rödental (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmenskrise

Rödental, 20. Februar 2013 - Der Vorstand der Zapf

Creation AG zeigt hiermit an, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten ist (§ 92 Abs. 1 Aktiengesetz). Der Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals ist zurückzuführen auf eine weitere Ergebnisbelastung im Zusammenhang mit dem Geschäftsverlauf 2012 sowie auf nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen.

Aus diesem Grund wird der Vorstand gemäß § 92 Abs. 1 Aktiengesetz unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der der Verlust gem. § 92 Abs. 1 AktG angezeigt wird. Die Einberufung wird in den nächsten Tagen zusammen mit der Veröffentlichung der Tagesordnung erfolgen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Zapf Creation AG Mönchrödener Straße 13 D-96472 Rödental Telefon: +49 (0)9563 7251-0 FAX: +49 (0)9563 7251-387 Email: info @ zapf-creation.com WWW: http://www.zapf-creation.de Branche: Konsumgüter ISIN: DE0007806002 Indizes: Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Investor Relations

Telefon: +49(0)9563/725-1513

E-Mail: claudia.dorst @ zapf-creation.de