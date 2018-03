EANS-Adhoc: Data Modul AG / Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2012 und Ausblick für 1. Quartal 2013

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Gewinnprognose

20.02.2013

- Geschäftsjahr 2012 im Rahmen der Erwartungen

Mittelfristige Prognosen bis 2015 bestätigt

1. Quartal 2013 voraussichtlich durch Verzögerungen von Umsatzabrufen belastet

DATA MODUL veröffentlicht heute erste, noch nicht-testierte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2012. Zum aktuellen Zeitpunkt rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 140 Mio. Euro und damit wie erwartet auf Höhe des Vorjahres (2011:

140,9 Mio. Euro). Der Auftragseingang hat sich auch im vierten Quartal 2012 erfreulich entwickelt und wird im Gesamtjahr in Höhe von 154 Mio. Euro erwartet, was einem Zuwachs von 10 % entspricht. Auf Segmentebene hat sich der Trend der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres fortgesetzt. Das Systemgeschäft, in dem DATA MODUL seine kundenspezifischen Lösungen und Eigenprodukte gebündelt hat, verzeichnete ein starkes Wachstum im Auftragseingang. Der Auftragsbestand des Konzerns hat sich gegenüber Vorjahr um 19 % verbessert und lag zum Jahresende bei 81 Mio. Euro (2011: 68,4 Mio. Euro). Aufgrund der angekündigten Vorleistungen im vierten Quartal 2012 für das erwartete, künftige Wachstum sowie erhöhtem Wettbewerbs- und damit einhergehenden Margendruck, wird das EBIT unter dem sehr hohen Niveau des Vorjahres aber dennoch auf einem sehr zufriedenstellenden Level erwartet.

Seit Mitte Dezember 2012 verzeichnet DATA MODUL allerdings Verzögerungen bei dem Abruf von Bestellungen durch Kunden infolge der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dieser Trend hat sich im bisherigen Verlauf des ersten Quartals 2013 weiter fortgesetzt. Zwar verzeichnet DATA MODUL keinerlei Stornierungen von Bestellungen aber die Umsatzrealisierung des Auftragsbestands verschiebt sich zeitlich nach hinten. Aus heutiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass diese Umsatzverschiebungen im laufenden Quartal nicht kompensiert werden können. DATA MODUL rechnet daher für das erste Quartal 2013 mit einem Umsatz unter dem Wert des Vorjahres. Dieser Effekt wird entsprechend auch auf der Ertragsseite zu beobachten sein und zu einem deutlich rückläufigen Ergebnis im ersten Quartal 2013 führen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Verunsicherung auf der Kundenseite im Jahresverlauf wieder abbauen wird, allerdings lässt sich der genaue Zeitpunkt schwer abschätzen. 2013 wird für DATA MODUL wie bereits kommuniziert ein Übergangsjahr, das von Vorleistungen für das zukünftige Wachstum geprägt sein wird. Hierzu zählen insbesondere die Verlagerung der Produktion und Logistik von München nach Weikersheim und der damit verbundene Kapazitätsaufbau.

Ungeachtet der aktuellen Entwicklung im ersten Quartal 2013 werden die mittelfristigen Prognosen bis zum Jahr 2015 bestätigt, die DATA MODUL im November 2012 im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums in Frankfurt präsentiert hat.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2012 und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2013 wird DATA MODUL im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 20. März 2013 vorstellen.

Die Münchner DATA MODUL AG ist der größte unabhängige Display-Technologiepartner in Europa. Im Laufe seiner 40jährigen Geschichte hat die Gesellschaft ein einzigartiges Know-how in der Displaytechnologie aufgebaut. Allerneueste Displaylösungen, Embedded-Systeme und Easy-Touch-Technologien von DATA MODUL sind weltweit in Elektronik-Industrieanwendungen und Informationssystemen zu finden, die einen hohen Qualitätsstandard erfordern. DATA MODUL beschäftigt rund 320 Mitarbeiter in 11 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 140 Mio. Euro (i.Vj. 140,9 Mio. Euro).

Der Vorstand

München, den 20. Februar 2013

-----------------------

Presseinformation

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Data Modul AG Landsberger Str. 322 D-80687 München Telefon: +49(0)89-56017-0 FAX: +49 (0)89 56017-102 Email: info @ data-modul.com WWW: http://www.data-modul.com Branche: Technologie ISIN: DE0005498901 Indizes: CDAX, Prime All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt: München, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Lederer

Tel.: +49 (0)89 56017-105

E-Mail: barbara.lederer @ data-modul.com