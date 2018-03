EANS-Stimmrechte: BAUER Aktiengesellschaft / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Die nachstehend aufgeführten Aktionäre haben der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen, Deutschland (ISIN DE 0005168108) gemäß § 21 Abs. 1 i.V.m. § 22 Abs. 2 WpHG am 18.02.2013 mitgeteilt:

- Der Stimmrechtsanteil von Johannes Christoph Bauer, Deutschland an der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen hat am 16.02.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% überschritten und beträgt an diesem Tag 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte). Davon sind ihm 48,19% (8.256.246 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen. Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechtsanteil an der BAUER Aktiengesellschaft jeweils 3% oder mehr beträgt, werden ihm dabei Stimmrechte zugerechnet: Karl Heinrich Bauer, Thomas Karl Bauer, Johannes Karl Bauer, Elisabeth Maria Teschemacher, Sebastian Christoph Bauer.

- Der Stimmrechtsanteil von Franziska Maria Bauer, Deutschland an der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen hat am 16.02.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% überschritten und beträgt an diesem Tag 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte). Davon sind ihr 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen. Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechtsanteil an der BAUER Aktiengesellschaft jeweils 3% oder mehr beträgt, werden ihr dabei Stimmrechte zugerechnet: Karl Heinrich Bauer, Thomas Karl Bauer, Johannes Karl Bauer, Elisabeth Maria Teschemacher, Sebastian Christoph Bauer.

- Der Stimmrechtsanteil von Stephanie Elisabeth Bauer, Deutschland an der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen hat am 16.02.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% überschritten und beträgt an diesem Tag 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte). Davon sind ihr 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen. Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechtsanteil an der BAUER Aktiengesellschaft jeweils 3% oder mehr beträgt, werden ihr dabei Stimmrechte zugerechnet: Karl Heinrich Bauer, Thomas Karl Bauer, Johannes Karl Bauer, Elisabeth Maria Teschemacher, Sebastian Christoph Bauer.

- Der Stimmrechtsanteil von Wolfgang Karl Bauer, Deutschland an der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen hat am 16.02.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% überschritten und beträgt an diesem Tag 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte). Davon sind ihm 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen. Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechtsanteil an der BAUER Aktiengesellschaft jeweils 3% oder mehr beträgt, werden ihm dabei Stimmrechte zugerechnet: Karl Heinrich Bauer, Thomas Karl Bauer, Johannes Karl Bauer, Elisabeth Maria Teschemacher, Sebastian Christoph Bauer.

- Der Stimmrechtsanteil von Julia Chiara Bauer an der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen hat am 16.02.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% überschritten und beträgt an diesem Tag 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte). Davon sind ihr 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen. Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechtsanteil an der BAUER Aktiengesellschaft jeweils 3% oder mehr beträgt, werden ihr dabei Stimmrechte zugerechnet: Karl Heinrich Bauer, Thomas Karl Bauer, Johannes Karl Bauer, Elisabeth Maria Teschemacher, Sebastian Christoph Bauer.

- Der Stimmrechtsanteil der BAUER Stiftung, Schrobenhausen, Deutschland an der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen hat am 16.02.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 30% überschritten und beträgt an diesem Tag 48,19 % (8.256.246 Stimmrechte). Davon sind der BAUER Stiftung 48,19 % (8.256.146 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen. Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechtsanteil an der BAUER Aktiengesellschaft jeweils 3% oder mehr beträgt, werden der BAUER Stiftung dabei Stimmrechte zugerechnet: Karl Heinrich Bauer, Thomas Karl Bauer, Johannes Karl Bauer, Elisabeth Maria Teschemacher, Sebastian Christoph Bauer.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: BAUER Aktiengesellschaft BAUER-Straße 1 D-86529 Schrobenhausen Telefon: +49 (0)8252-97-1797 FAX: +49 (0)8252-97-2900 Email: investor.relations @ bauer.de WWW: http://www.bauer.de Branche: Bau ISIN: DE0005168108 Indizes: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

www.bauer.de