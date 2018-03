EANS-Adhoc: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft beendet Geschäftsjahr 2012 mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. 28,0 Mio. Euro

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz

20.02.2013

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE0005508204, hat ihr Geschäftsjahr 2012 (01.01.2012 bis 31.12.2012) mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. 28,0 Mio. Euro (Vorjahr (Vj.): rd. 13,2 Mio. Euro) abgeschlossen. Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 20.02.2013 vorgenommenen vorläufigen Bewertung der Beteiligungen und den im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 erzielten Erlösen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet unter anderem Erträge aus Finanzanlagen in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR (Vj. rd. 1,7 Mio. EUR). Weiter beinhaltet das vorläufige Jahresergebnis Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen in Höhe von rd. 21,8 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 6,9 Mio. Euro) und Erträge aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR (Vj. rd. 3,3 Mio. EUR). Den Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von rd. 9,1 Mio. EUR (Vj. rd. 9,3 Mio. EUR) stehen im Geschäftsjahr 2012 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR (Vj. rd. 7,6 Mio. EUR) gegenüber. Die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr 2012 belaufen sich auf rd. 1,4 Mio. EUR (Vj. rd. 0,5 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2012 auf rd. 2,1 Mio. EUR (Vj. rd. 1,7 Mio. EUR). Den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen, die sich im Geschäftsjahr 2012 auf rd. 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 2,3 Mio. Euro) belaufen, stehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro (Vj. rd. 0,9 Mio. Euro) gegenüber.

Die in dieser Ad-hoc-Meldung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Die gesetzlich geforderten Zahlen zum Konzernabschluss 2012 nach IFRS, die der Vorstand zur Beurteilung des Börsen- oder Marktpreises der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft für relevanter hält, als die Ergebnisentwicklung nach HGB, sind noch nicht verfügbar und werden, sobald diese verfügbar sind, gesondert bekannt gegeben.

Heidelberg, 20.02.2013

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Der Vorstand

