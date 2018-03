"ATV Meine Wahl" - Landtagswahlen Kärnten und Niederösterreich

Sonntag, 3. März 2013, ab 15.45 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - "ATV Aktuell" baut seine Vormachtstellung als Privatsender-Nachrichtensendung Nr. 1 kontinuierlich aus. Am gestrigen Dienstag konnte die Sendung einen Rekordwert einfahren, durchschnittlich 188.000 Seher informierten sich bei ATV über die Ereignisse des Tages. Die Österreicher goutieren die Arbeit der unabhängigen Nachrichtenredaktion, die sich am nächsten Wahlsonntag, dem 3. März 2013, sowohl der Niederösterreich-, als auch der Kärnten-Wahl in einer 4-stündigen Nachrichten-Strecke ausführlich widmen wird. Das Highlight: ATV präsentiert seinen Sehern die erste und gleichzeitig bestbesetzte Analyserunde des Wahlsonntags! Direkt nach der ersten Hochrechnung werden ab 16.20 Uhr die Klubchefs aller Parteien in "Am Punkt" zu Gast sein.

Am Mittwoch vor der Landtagswahl in Kärnten hat Meinrad Knapp in "Am Punkt" die Spitzenkandidaten aller Parteien zu Gast. Am Tag der Wahlen widmet sich ATV den Ereignissen in Niederösterreich und Kärnten ausführlich. Meinrad Knapp wird die Sendung aus Klagenfurt leiten, als Live-Reporter melden sich Benedikt Gmeiner aus St. Pölten und Jenny Laimer aus Klagenfurt.

Sowohl die ersten Hochrechnungen, als auch Analysen und ausführliche Nachbetrachtungen aus beiden Bundesländern stehen am Wahlsonntag bei ATV am Programm. Außerdem werden die Seher gleich in zwei Ausgaben von "Am Punkt" bestens informiert. Einerseits diskutieren direkt nach Verkündung der ersten Hochrechnungen die Klubchefs aller Parteien, andererseits werden die Chefredakteure und Innenpolitik-Journalisten des Landes am frühen Abend den vergangenen Wahlkampf und dessen Ausgang diskutieren.

Der ATV-Fahrplan zu den Wahlen:

Mittwoch, 27. Februar 2013

23.20 Uhr: "Am Punkt" mit Meinrad Knapp

Thema: Countdown zur Kärnten-Wahl / Runde der Spitzenkandidaten

Die Kärnten-Wahl steht an und man fragt sich, wer das Vertrauen der Wähler gewinnen kann und für wen es ein böses Erwachen gibt? ATV startet den Countdown zur Kärnten-Wahl: Live im Studio bei Meinrad Knapp stellen sich Gerhard Dörfler (FPK), Peter Kaiser (SPÖ), Rolf Holub (Die Grünen), Josef Bucher (BZÖ) und Gerhard Köfer (Team Stronach) der Diskussion.

Sonntag, 3. März 2013

15.45 Uhr, ATV Meine Wahl: Landtagswahlen 2013 - Kärnten

Am Tag der Landtagswahl meldet sich ATV-Moderator Meinrad Knapp live aus Klagenfurt und bringt eine Countdown-Sendung zu den Hochrechnungen. ATV steigt ab 15.45 Uhr ins Geschehen ein.

16.00 Uhr; ATV Meine Wahl: Landtagswahlen 2013 - Hochrechnung in Kärnten

Erste Hochrechnungen, Liveberichte und Analysen zu den Landtagswahlen in Kärnten

16.20 Uhr, Am Punkt Spezial: Landtagswahlen 2013 - Diskussion der Klubchefs

In dieser Spezialausgabe von "Am Punkt" stellen sich die sechs Klubchefs der Diskussion um den Ausgang der Landtagswahlen in Kärnten. Sylvia Saringer wird die Diskussion leiten.

17.00 Uhr, ATV Meine Wahl: Landtagswahlen 2013 - Hochrechnung in Niederösterreich

Um Punkt 17.00 Uhr meldet sich ATV-Moderator Benedikt Gmeiner aus St. Pölten mit den ersten Hochrechnungen zu den Landtagswahlen in Niederösterreich und fängt sogleich die Reaktionen der Parteien und ihrer Sprecher ein.

17.05 Uhr, Am Punkt Spezial: Landtagswahlen 2013 - Diskussion der Klubchefs - Teil 2

Sylvia Saringer diskutiert im 2. Teil von "Am Punkt" mit den sechs Klubchefs den Ausgang der Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten.

17:30 Uhr, ATV Meine Wahl: Landtagswahlen 2013 - Reaktionen

17.50 Uhr, ATV Meine Wahl: Landtagswahlen 2013 - Analyse

18.10 Uhr, Am Punkt Spezial: Landtagswahlen 2013 - Top-Journalisten analysieren

Sylvia Saringer meldet sich zum zweiten Mal an diesem Tag und hat österreichische Top-Journalisten zu Gast. Saringer diskutiert mit Chefredakteuren und Innenpolitik-Journalisten über den Ausgang der Landtagswahlen.

19.05 Uhr, ATV Meine Wahl: Landtagswahlen 2013 - Ergebnis und Reaktionen

ATV präsentiert das Ergebnis der beiden Landtagswahlen und zeigt die Reaktionen der Parteien.

19.20 Uhr, ATV Aktuell Spezial: Landtagswahlen 2013

"ATV Aktuell" wird dieses Mal live aus Klagenfurt senden und sich ausführlich den Landtagswahlen widmen. Die Ereignisse des Tages, Ergebnisse und Analysen - kompakt in dieser Sendung.

