EANS-Stimmrechte: Software AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 10. Mai. 2012, 14:07 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG und § 25 Abs. 1 WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sitz: Stockholm Staat: Schweden

Korrektur der Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG vom 10. Mai 2012

1. Korrektur der Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG

Am 09.05.2012 hat die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm, Schweden uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Software AG, Darmstadt, Deutschland, am 04.05.2012 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,19 % (entspricht: 4.502.666 Stimmrechte) beträgt.

Sämtliche Stimmrechte (5,19 %, entspricht: 4.502.666 Stimmrechte) an der Software AG sind der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Software AG, Darmstadt, Deutschland jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

SEB AG

2. Korrektur der Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG am 09.05.2012 erhalten:

1. Emittent:

Software AG

Uhlandstr. 12

64297 Darmstadt

Deutschland

2. Mitteilungspflichtiger:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm, Schweden

3. Art der Schwellenberührung: Schwellenüberschreitung

4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %

5. Datum der Schwellenberührung: 04.05.2012

6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

6,85 % (entspricht: 5.946.198 Stimmrechten)

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

1,66 % (entspricht: 1.443.532 Stimmrechten)

davon mittelbar gehalten: 0,03 % (entspricht: 24.000 Stimmrechten)

Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG:

5,19 % (entspricht: 4.502.666 Stimmrechten)

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

Position aus § 25 WpHG resultieren aus Rückübertragungsansprüchen von Wertpapierleihen.

Kette der kontrollierten Unternehmen: SEB AG

3. Korrektur der Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG

Am 09.05.2012 hat die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm, Schweden uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Software AG, Darmstadt, Deutschland am 07.05.2012 die Schwellen von 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0,21 % (entspricht: 180.000 Stimmrechte) beträgt.

Sämtliche Stimmrechte (0,21 %, entspricht: 180.000 Stimmrechte) an der Software AG sind der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

