EANS-Stimmrechte: COLEXON Energy AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

COLEXON Energy AG, Hamburg

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

1. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V., München, Deutschland, hat uns am 14. Februar 2013 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der COLEXON Energy AG, Hamburg, Deutschland, am 13. Februar 2013 die Schwelle von 3%, 5% und 10% überschritten hat und an diesem Tag 13,14 % (2.331.022 Stimmrechte) beträgt.

Der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V., München, Deutschland, werden davon 6,87% (1.218.783 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 6,22% (1.104.237 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

Von folgendem Aktionär, dessen Stimmrechtsanteil an der COLEXON Energy AG, Hamburg, Deutschland, 3% oder mehr beträgt, werden der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V., München, Deutschland, dabei Stimmrechte zugerechnet: Viba sweets GmbH, Floh-Seligenthal, Deutschland.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V., München, Deutschland, hat uns in der Mitteilung gemäß § 21 Abs. 1 WpHG vom 14. Februar 2013 weiterhin mitgeteilt, dass ihr der Stimmrechtsanteil in Höhe von 6,87% (1.218.783 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG aufgrund Vollmachterteilung zugerechnet werde, wobei die Vollmacht im Sinne von § 22 Abs. 4 WpHG ausschließlich für die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlung der COLEXON Energy AG, Hamburg, Deutschland, am 15. Februar 2013 erteilt worden sei. Der Stimmrechtsanteil der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V., München, Deutschland, werde daher nach der Hauptversammlung am 15. Februar 2013 die Schwelle von 10% unterschreiten wird und 6,27% (1.112.239 Stimmrechte) betragen.

2. Die Viba sweets GmbH, Floh-Seligenthal, Deutschland, hat uns am 15. Februar 2013 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der COLEXON Energy AG, Hamburg, Deutschland, am 13. Februar 2013 die Schwelle von 10 % überschritten hat und an diesem Tag 13,14 % (2.331.022 Stimmrechte) beträgt.

Der Viba sweets GmbH, Floh-Seligenthal, Deutschland, werden davon 6,91% (1.226.785 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 2 WpHG zugerechnet.

3. Die Viba sweets GmbH, Floh-Seligenthal, Deutschland, hat uns am 18. Februar 2013 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der COLEXON Energy AG, Hamburg, Deutschland, am 15. Februar 2013 die Schwelle von 10 % unterschritten hat und an diesem Tag 6,22 % (1.104.237 Stimmrechte) beträgt.

4. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V., München, Deutschland, hat uns am 18. Februar 2013 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der COLEXON Energy AG, Hamburg, Deutschland, am 15. Februar 2013 die Schwellen von 5% und 3% unterschritten hat und an diesem Tag 0,05 % (8.002 Stimmrechte) beträgt.

Hamburg, im Februar 2013

COLEXON Energy AG

Der Vorstand

