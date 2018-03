Neuer Lehrgang "Management kompakt" für Familienunternehmen

Kooperation Bankhaus Spängler und Institut für Management (IfM) / Maßgeschneiderte Akademie für angehende Führungskräfte in Familienunternehmen

Salzburg (OTS/wnd.at) - Das Bankhaus Spängler veranstaltet gemeinsam mit dem Institut für Management einen Lehrgang für Unternehmensnachfolger und Führungskräfte von Familienunternehmen. Das praxisorientierte Akademie-Programm "Management kompakt" ist in verschiedene Module gegliedert, in denen alle wichtigen betriebswirtschaftlichen Aspekte behandelt werden. Er wird an insgesamt neun Tagen im Schloss Leopoldskron in Salzburg abgehalten. Der Lehrgang "Management kompakt" beginnt am 11. April, die Anmeldefrist läuft noch bis 2. April. Die Absolventen schließen das Programm im Juli mit einem Diplom des Instituts für Management (IfM) ab. Weitere Informationen zum Lehrgang Management kompakt und Anmeldung unter: www.ifm.ac.

