Führender Innovator und Hersteller tragbarer Sägemühlen Norwood Sawmills meldet im Jahr 2012 acht weitere Technologiepatente an

Kilworthy, Ontario (ots/PRNewswire) - Mit 45 bestehenden Patenten und laufenden Patentanträgen verfügt Norwood über mehr Patente als jede andere Sägewerksgesellschaft der Welt und setzt die Entwicklung innovativer Sägemühlen-Technologien zur Verbesserung von Effizienz und Produktivität im Sägewerk kontinuierlich weiter fort.

Norwood Sawmills, ein führender Hersteller von tragbaren Sägemühlen

und Geräten für

die Forstwirtschaft, hat während des Jahres 2012 elf neue Patente in den USA, Europa, Kanada und Brasilien angemeldet. Diese neuen Patente sind ein weiterer Beleg für Norwoods globale Führungsposition in Sachen Innovation und Technologie für Sägewerke.

"Norwoods erfahrenes Produktentwicklungsteam verbringt seine Zeit in erster Linie damit, die Sägerei für Sägewerkbetreiber einfacher, schneller und produktiver zu gestalten", so Ashlynne Dale, die Präsidentin von Norwood Sawmills. "All unsere Patente unterstreichen unser Engagement im Bereich der Forschung und Entwicklung. Nutzniesser unserer Innovationen sind unsere Kunden. Wir integrieren Neuentwicklungen in unsere Sägewerke, sodass Kunden noch mehr wertvolles Nutzholz schneller und einfacher zuschneiden können, wodurch sie ihre Produktivität erhöhen und ihre Profite steigern."

Heute verfügt Norwood Sawmills über 45 bestehende Patente und laufende Patentanträge in verschiedenen Ländern. Dieser Wert ist höher als der Gesamtwert aller anderen Sägewerksgesellschaften der Welt zusammen.

Norwood-Ingenieure konzentrieren sich darauf, den Arbeitsaufwand für Betreiber zu senken, die Kapazität zu erhöhen und das Produktionsvolumen zu steigern. Mit seinen jüngsten Patentanträgen schützt Norwood eine Reihe innovativer Erfindungen für Sägemühlen, die in der tragbaren Sägemühle LumberMate Pro MX34 in Vollgrösse [htt p://www.norwoodsawmills.com/products-sawmills/lumbermate-pro-mx34-ful l-sized-portable-sawmill ] und in der Bandsägemühle LumberLite ML26 in Mittelgrösse [http://www.norwoodsawmills.com/products-sawmills/lumberlite-ml26-mid-sized-portable-band-sawmill] zum Einsatz kommen. Hierzu zählen:

- Das Sägekopfsystem mit automatischer Verriegelung senkt den Arbeitsaufwand bei der Einstellung der Schnitttiefe des Sägeblattes vor jedem Sägevorgang um 66 %.

- Schnell einstellbare Sägegut-Halterungen reduzieren den Zeitaufwand bei der Einspannung von Sägegut erheblich.

- Das automatisierte Sägeblatt-Schmiersystem schaltet den Wasserzufluss zum Blatt vor und nach jedem einzelnen Sägevorgang automatisch an und ab, wodurch Betreiber wertvolle Zeit sparen.

- Das automatisierte Start- und Stoppsystem des Sägeblattes steuert den Start- und Stoppvorgang des Sägeblattes völlig automatisch, wodurch Betreibern noch zeitaufwendigere Arbeitsabläufe abgenommen werden.

- Die Sägeblattführung aus Keramik stammt aus grossindustriellen Anlagen und wurde auf tragbare Sägemühlen-Anwendungen abgestimmt.

"Norwood beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2013 mindestens ein weiteres halbes Dutzend Patentanträge zu stellen, um unsere sich derzeit in der Entwicklung befindenden neuen Erfindungen zu schützen", so Dale weiter. "Wenn das so weitergeht, werden Sägemühlen von Norwood so fortschrittlich sein, dass Sie vielleicht sogar Ihr Bier damit öffnen können, wenn der Arbeitstag im Sägewerk vorüber ist."

Informationen zu Norwood Sawmills

Seit über 20 Jahren entwirft und baut Norwood Industries tragbare Sägemühlen höchster Qualität. Sägemühlen von Norwood werden in über 100 Ländern der Welt intensiv genutzt, um wertvolles Nutzholz mit einer Länge von vielen Millionen Fuss zuzuschneiden. Mit 45+ Patenten verfügt Norwood über mehr Patente als alle anderen Sägewerksgesellschaften der Welt zusammen und hat sich im Bereich der tragbaren Technologien für Sägewerke als klarer Weltmarktführer etabliert. Jede einzelne Sägemühle von Norwood wird in den USA und Kanada mit hochmodernen Herstellungsverfahren in Qualitätsarbeit gefertigt und ist auf Widerstandsfähigkeit und einen präzisen, zuverlässigen, profitablen, sorgenfreien und jahrelangen Betrieb im Sägewerk ausgelegt.

Kontakt: Ashlynne Dale Präsidentin Norwood Industries Inc. +1-705-689-2800 adale@norwoodindustries.com