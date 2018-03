ÖAMTC: Wasserrohrbruch auf der Grünbergstraße in Wien

Club befürchtet ausgedehnte Staus

Wien (OTS) - Der ÖAMTC befürchtet Staus auf der wichtigen Verbindung über den Grünen Berg in Wien. Nach einem Wasserrohrgebrechen ist seit Dienstagfrüh, etwa 5 Uhr, auf der Grünbergstraße in Höhe der Tivoligasse in Fahrtrichtung Linke Wienzeile nur ein Fahrstreifen frei. Die Sanierungsarbeiten sollen den ganzen Tag über dauern.

Stadtauswärts sind alle Fahrstreifen befahrbar.

