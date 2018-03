Sonoco-Alcore erhöht Rohr- und Hülsenkarton-Preise in Europa

Brüssel, Belgien (ots/PRNewswire) - nach der jüngsten Bekanntgabe der Erhöhung der Kartonpreise kündigte Sonoco-Alcore S.a.r.l. heute nun auch Preiserhöhungen für alle Produkte im Rohr- und Hülsenbereich um 5,5 Prozent an. Die Preissteigerung tritt am 1. März 2013 in Kraft.

"Die Preiserhöhungen sind aufgrund des sinkenden Volumens und des Inflationsdrucks in Europa, insbesondere bei Energie, Transportkosten, Kosten für Chemikalien und aufgrund der Arbeitskosten, erforderlich geworden", erklärte Adam Wood, Vice President von Sonoco-Alcore.

Sonoco-Alcore S.a.r.l. ist eine hundertprozentige Tochter von Sonoco und betreibt in Europa 29 Hülsen- und Röhrenfabriken sowie fünf Kartonwerke.

