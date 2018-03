Leitner/Dutzi: 8.000 BesucherInnen bei Sem!Break Festival

SJ organisierte größte Indoor-Party des Landes - Schirmherr Dr. Sepp Leitner "begeistert"

St. Pölten (OTS) - Volle Hallen im VAZ St. Pölten - was beim restart.tc Skatecontest Finale und der Aftershowparty mittlerweile zur Normalität geworden ist, zeigte sich auch beim Sem!Break Festival am 16. Februar: Mehr als 8.000 BesucherInnen drängten ins VAZ, um zur Musik von Chart-Größen wie Klangkarussell und Heinz aus Wien abzufeiern. Für Unterhaltung war auf den fünf Stages mit über 20 Acts auf verschiedenste Weise gesorgt.

"Ich bin jedes Mal begeistert, was die SJNÖ mit ihrer Jugendkulturmarke restart.tc aufzieht und wie jedes Jahr mehr und mehr BesucherInnen zu den Veranstaltungen kommen", so Landeshauptmann-Stv. und Spitzenkandidat der SPÖ Niederösterreich Dr. Sepp Leitner. "Es ist mir immer wieder eine Ehre als unterstützende Kraft mitzuwirken und damit neue Impulse für die jugendkulturelle Landschaft in Niederösterreich zu setzen. Neben den großen Acts ist mir die Förderung von jungen KünstlerInnen aus der Region ein großes Anliegen."

Auch Naomi Dutzi, SJ-Spitzenkandidatin für den NÖ Landtag, zog positive Bilanz: "Die harte Arbeit, die viele SJ-AktivistInnen aufgebracht haben, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Kaum eine andere Jugendorganisation kann sich über so erfolgreiche Veranstaltungen und den ständigen Rückhalt ihrer Mitglieder freuen, der das alles möglich macht. Auch das Sem!Break zeigte wieder, wie stark wir sind und dass das auch in Zukunft so bleiben wird." Leitner und Dutzi machten am Sem!Break auf ihre Forderungen für Niederösterreich aufmerksam: Besonders hervorgehoben wurden die Ausweitung des TOP-Jugendtickets auf alle Unter-26-Jährigen und die Verankerung des Führerschein-Theoriekurses im Schulunterricht um eine Kostensenkung zu erreichen.

