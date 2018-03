ASKÖ gratuliert dem erfolgreichen ÖSV

Positive Stimmung der Ski-WM soll dem gesamten Sport weiterhelfen.

Wien (OTS) - Mit einem großartigen Höhepunkt durch den Slalomtriumph von Marcel Hirscher endete am Sonntag die Alpine Skiweltmeisterschaft 2013 in Schladming. Neben den sportlichen Erfolgen der Athletinnen und Athleten mit acht Medaillen zeigte diese Ski-WM wieder einmal auf, welch herausragendes Veranstalterland Österreich im sportlichen Bereich ist.

ASKÖ-Präsident Dr. Peter Wittmann gratuliert daher dem Österreichischen Skiverband unter Präsident Prof. Peter Schröcksnadel, dem erfolgreichen ÖSV-Team und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um das Organisationsteam. "Diese WM war nicht nur in sportlicher, sondern auch organisatorischer Hinsicht ein absolutes Highlight in der österreichischen Sportgeschichte. Der ÖSV, das Land Steiermark und die Region Ennstal haben aufgezeigt, wie eine perfekte Partnerschaft für den Sport und das Land Österreich funktioniert. Das Interesse rund um Marcel Hirscher und Co wurde durch ein perfektes Umfeld in absolute Höhen getrieben. Man hat wieder einmal gesehen, welch positive Emotionen durch sportliche Leistungen im ganzen Land entstehen und wie wichtig daher der Sport für unsere Gesellschaft sein kann. Ich hoffe sehr, dass diese Stimmung dem gesamten Sport hilft, seinen Stellenwert insgesamt weiter zu heben", so der ASKÖ-Präsident.

Wittmann weiter: "Österreichs Sport hat große Aufgaben vor sich, sowohl im Breitensport als auch im Spitzensport. Daher sind solche Impulse für die allgemeine Stimmung im Land unbedingt notwendig, weil wir auf allen Entscheidungsträgerebenen die Bereitschaft brauchen, die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft aktuell sowohl rechtliche Grundlagen für zumindest eine tägliche Turnstunde in allen Kindergärten und Schultypen als auch den weiteren Ausbau von sportlichen Kompetenzzentren für den Leistungs-und Spitzensport."

Rückfragen & Kontakt:

ASKÖ Generalsekretariat

Mag. Karin Windisch

Tel.: 01/8693245-10

presse @ askoe.at