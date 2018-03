EANS-Adhoc: PANDATEL AG i.A. /

18.02.2013

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

PANDATEL AG i. A.: Vorstandsbestellung

PANDATEL AG i. A. (General Standard - ISIN DE0006916307) München, 18. Februar 2013.

Die Hauptversammlung der Pandatel Aktiengesellschaft i.A. hat am 03.01.2013 die Fortsetzung gemäß § 274 AktG beschlossen. Mit der Eintragung der Fortsetzung im Handelsregister endet das Amt des Abwicklers der Pandatel Aktiengesellschaft i.A. automatisch. Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat die Bestellung von Herrn Rolf Birkert zum Vorstand mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des Fortsetzungsbeschlusses im Handelsregister beschlossen.

Über PANDATEL

Das Unternehmen, mit Sitz in München, wurde 1987 als Pan Dacom Telekommunikation GmbH gegründet. Seit November 1999 ist die Aktiengesellschaft als PANDATEL AG an der Frankfurter Börse notiert. Mehr Informationen unter www.pandatel.de

PANDATEL AG i. A., c/o GCI Management, Brienner Straße 7, 80333 München

Emittent: PANDATEL AG i.A. Brienner Straße 7 D-80333 München Telefon: +49 (0)89 2 05 00-6 20 FAX: +49 (0)89 2 05 00 555 Email: info @ pandatel.de WWW: http://www.pandatel.de Branche: Telekommunikation ISIN: DE0006916307 Indizes: Börsen: Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

