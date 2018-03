Jugendliche rauf aufs Dach!

Großes Spengler- und Dachdeckercasting für Lehrstellensuchende in Wien

Wien (OTS) - Am 22. Februar 2013 um 12.00 Uhr veranstaltet die Wiener Spengler- und Dachdeckerinnung in Wien 5, Grüngasse 27, im Haus der Spengler ein Lehrlingscasting. Dabei können sich Jugendliche für eine Lehrstelle qualifizieren und ihre Fähigkeiten für den Handwerksberuf erproben.

"Rund 60 Lehrstellen werden dieses Jahr wieder von unseren Spengler- und Dachdeckerbetrieben ausgeschrieben. Um das Interesse bei der Jugend zu wecken, gehen unsere Lehrlinge in die Klassenzimmer und laden die Schülerinnen und Schüler zum Casting persönlich ein! " so Innungsmeister Alexander Eppler, der in diesem modernen und pfiffigen Berufsorientierungs- und Bewerbungsverfahren ein wichtiges Instrument sieht, um den Bedarf an jungen Nachwuchskräften für sein Handwerk zu decken und das Image zu verbessern.

Wir rechnen mit rund 100 Teilnehmern.

Seit einigen Monaten laufen die Vorbereitungen für das große Castingevent. "Wir rechnen mit rund 100 Jugendlichen, die ernsthaft interessiert sind und mitmachen werden. Die Unternehmer sind schon gespannt!" so die Lehrlingsexpertin Mag. (FH) Petra Pinker, die das Projekt konzipiert hat und für die Umsetzung verantwortlich ist.

In Stationen-Betrieben können sich die Jugendlichen erproben und erhalten auch eine Rückmeldung zu ihren Leistungen. Nach dem Casting findet eine After-Casting-Party statt, bei der die jungen Menschen ihren zukünftigen Chef treffen bzw. sich einen Schnupper-Termin vereinbaren können.

Lehrlinge als Testimonials polieren das Image auf

Die fünf Spengler- und Dachdeckerlehrlinge, Mario, Hansi, Kai, Julian und Andi zieren die Plakate und Webseite der Lehrlings-Kampagne. Auch auf Facebook berichten sie live aus ihrem Arbeitsleben. Sie wurden mittels Pre-Casting ausgewählt und sind als Jurymitglieder beim Casting dabei.

Alle Infos bzw. Anmeldung unter www.lehrlingscasting-wien.at

oder per Email checkin @ lehrlingscasting-wien.at

