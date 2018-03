FH Campus Wien: Anmeldung für das Wintersemester 2013 startet

Wien (OTS) - An der FH Campus Wien, Österreichs größter akkreditierter Fachhochschule, und an der Campus Wien Academy starten im Februar die Anmeldefristen für die Studiengänge Public Management und Tax Management, für den Masterlehrgang Führung, Politik und Management sowie den Akademischen Lehrgang Transkulturelles Handeln. Ab 17. Februar ist es möglich, sich für das Wintersemester 2013 online zu bewerben.

Bachelor- und Masterstudium Public Management

Das Studium Public Management vermittelt anwendungsorientiertes Wissen und Kompetenzen zu Jus, Staatswissenschaften, Verwaltungslehre und Wirtschaft. Die Studierenden werden für eine Tätigkeit im öffentlichen Bereich sowie für Aufgaben in privatwirtschaftlichen Unternehmen qualifiziert, die für den öffentlichen Sektor tätig sind.

Bachelor- und Masterstudium Tax Management

Der Studiengang Tax Management bietet den Studierenden eine praxisorientierte Ausbildung zur Steuerexpertin oder zum Steuerexperten in Wirtschaftstreuhandkanzleien, in der Finanzverwaltung oder in internationalen Großunternehmen. Das Curriculum wurde gemeinsam mit der Akademie der Wirtschaftstreuhänder und dem Finanzministerium entwickelt und vermittelt fachliche wie wissenschaftliche Kompetenzen in den Bereichen Steuern und Recht, Betrieb und Prüfung sowie Persönlichkeit und Interaktion.

Masterlehrgang Führung, Politik und Management

Der im Herbst 2012 gestartete Masterlehrgang Führung, Politik und Management bietet ein in Österreich einzigartiges Ausbildungskonzept. Erstmalig steht das politische Management im Mittelpunkt eines Studiums. Führungsaufgaben in politischen Systemen und Organisationen mit Überschneidungen zum politischen System werden immer komplexer und sind dynamischen Veränderungsprozessen unterworfen. Der Masterlehrgang behandelt diese Herausforderungen und vermittelt umfassende Managementexpertise für alle Felder politischen und zivilgesellschaftlichen Handelns. Das berufsbegleitende 4-semestrige Studienprogramm richtet sich an jene, die in politischen Organisationen, Unternehmen, NGOs sowie in Behörden auf Managementebene mit politischen Entscheidungsprozessen konfrontiert sind und diese mitgestalten. Die Schwerpunkte des Studiums liegen in der Komplexitäts- und Systemtheorie, im Projekt- und Prozessmanagement, in der Strategieentwicklung und im Change Management.

Ztwl.: Akademischer Lehrgang Transkulturelles Handeln

Wer im Job mit Menschen aus vielen Gesellschaftsgruppen zu tun hat, kennt die Herausforderungen, die sich aus soziokultureller Vielfalt häufig ergeben. Der Lehrgang unterstützt dabei, im Umgang mit KlientInnen, SchülerInnen, PatientInnen oder MitarbeiterInnen deren vielfältige Hintergründe im eigenen Handeln zu berücksichtigen. Es wird auf wissenschaftlicher Basis die Fähigkeit vermittelt, den eigenen Zugang zu reflektieren, Konflikten vorzubeugen, die Qualität der angebotenen Dienstleistung zu verbessern und insgesamt die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. Der Lehrgang wendet sich an MitarbeiterInnen aus dem Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, Personal-und Beratungswesen sowie aus der öffentlichen Verwaltung.

Die Campus Wien Academy

Die Lehrgänge werden von der Campus Wien Academy durchgeführt. Die Academy bietet Weiterbildung auf akademischem Niveau - basierend auf der Expertise und Erfahrung der FH Campus Wien. Das Angebot wird von den hohen Qualitätsansprüchen der FH bestimmt und durch sie gesichert. Ausgehend von den Kompetenz-Schwerpunkten der FH Campus Wien umfasst das Kursprogramm der Campus Wien Academy Bauwirtschaft, Englisch, Gender and Diversity, Gesundheit sowie Safety and Security.

FH Campus Wien

Die FH Campus Wien besteht in der heutigen Form seit 2001 und erhielt den Status "Fachhochschule" im Sommer 2004. Mit mehr als 4.000 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte akkreditierte Fachhochschule in Österreich. In den Departments Applied Life Sciences, Technik, Bautechnik, Gesundheit, Soziales und Public Sector steht den Studierenden im Studienjahr 2012/13 ein Angebot an 47 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen zur Auswahl. Die FH Campus Wien arbeitet insbesondere mit der Universität Wien, der Universität für Bodenkultur, der Medizinischen Universität Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Technischen Universität Wien zusammen. Die Gesundheitsstudiengänge werden in Kooperation mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) geführt. Public Management wurde in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt, Tax Management mit dem Bundesministerium für Finanzen entwickelt. Zahlreiche F&E-Projekte der Studiengänge und externe Auftragsforschung werden über eigene Forschungsgesellschaften abgewickelt. Die FH Campus Wien ist mit Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen ebenso vernetzt wie mit Partnerschulen aus BHS und AHS.

