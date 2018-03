Das Superwahljahr 2013 auf PULS 4

Wien (OTS) - Das Superwahljahr 2013 hat auch auf PULS 4 bereits Einzug gehalten. Neben täglichen Features und Interviews in der News-Live-Show "Guten Abend Österreich" gibt es auch Spezialsendungen von "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" zu den Landtagswahlen in Wien, Niederösterreich, Salzburg und Tirol. Zudem wird es bis zum Sommer Pre-Election-Talks mit den sechs SpitzenkandidatInnen der im Nationalrat vertretenen Parteien im Hauptabendprogramm auf PULS 4 geben.

Zu den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten zeigt PULS 4 am Sonntag, den 24. Februar 2013, ein Wahl-Spezial: Von 11:55 bis 12:35 Uhr kommentiert Frank Stronach live die Elefantenrunden in Niederösterreich und Kärnten. In der Prime-Time um 20:15 Uhr, gibt es exklusiv "Die große Frank Stronach Story", die Stronach's Werdegang vom Tellerwäscher zum Milliardär und Politiker aufzeigt. Direkt im Anschluss an die Lebensgeschichte des 80-Jährigen folgt noch ein "Pro und Contra" Spezial Frank Stronach.

Erwin Pröll zu Gast in "Guten Abend Österreich"

Am Mittwoch, den 27. Februar, vor der Landtagswahl begrüßen Main-Anchor Christian Nehiba und News-Anchor-Woman Gundula Geiginger ÖVP Politiker und Landeshauptmann Niederösterreichs, Erwin Pröll, als Studiogast in "Guten Abend Österreich" um 18:45 Uhr. Schon vier Tage später finden die Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten statt. Anlässlich dieser Wahlen zeigt PULS 4 am Sonntag, den 3. März erneut ein Wahl-Spezial: Ab 16:50 Uhr berichtet PULS 4 in einer Sondersendung von "Guten Abend Österreich" über die Wahlen.

Sonntag, 24.2.2013: Wahl Spezial zur NÖ & Kärnten-Landtagswahlen

11:55 Uhr Frank Stronach kommentiert live die Elefantenrunde in Niederösterreich & Kärnten

20:15 Uhr Die große Frank Stronach Story

23:05 Uhr Pro und Contra Spezial Frank Stronach

Sonntag, 3. März: Wahl-Spezial ab 16:50 Uhr

16:50 Uhr Wahl Spezial: Guten Abend Österreich

18:45 Uhr Guten Abend Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Stephanie Pasquali-Campostellato

stephanie.campostellato @ sevenonemedia.at