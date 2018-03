EANS-News: BAVARIA Industriekapital AG verkauft Kienle + Spiess GmbH

BAVARIA Industriekapital AG verkauft Kienle + Spiess GmbH

München, 18. Februar 2013

BAVARIA Industriekapital AG verkauft ihre größte Beteiligung, die Kienle + Spiess GmbH

Käufer ist die Japanische Sumitomo Gruppe

Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlicher Prüfung

BAVARIA Industriekapital AG hatte die Kienle + Spiess Gruppe mit Sitz in Sachsenheim im Juni 2006 erworben und erfolgreich saniert. Das Unternehmen hat mit seinen 2.000 Mitarbeitern 2011 einen Umsatz in Höhe von EUR 231 Mio. erzielt. " Über den Nettoverkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart; er orientiert sich an den in der verarbeitenden Industrie üblichen Ergebnisformeln", so Reimar Scholz, Vorstandssprecher der Verkäuferin.

Unter Führung der BAVARIA Gruppe sind operative Verbesserungen, neue Technologien und Produkte eingeführt und zudem substantielle Beträge investiert worden. "Wir glauben, dass die Sumitomo-Gruppe mit Ihren rund 70.000 Mitarbeitern und starkem finanziellen Polster die bestem Chancen bietet, die Kienle + Spiess Gruppe in einem globalen Markt noch besser aufzustellen und weiter zu entwickeln", so Harald Ender, der Vorstand Operations der BAVARIA Industriekapital AG.

BAVARIA Industriekapital AG wurde in der Transaktion finanziell von William Blair & Company und anwaltlich von CMS Hasche Sigle beraten.

BAVARIA Industriekapital AG beschäftigt nach diesem Verkauf rund 4000 Mitarbeiter in zwölf europäischen Unternehmen mit weiteren Niederlassungen in China, USA und Mexiko. Die Industrieholding mit Sitz in München befindet sich mehrheitlich in Familienbesitz und verfolgt eine langfristige Investmentstrategie. Eine hohe Investitionsquote und umfangreiche Rückkäufe eigener Aktien drücken das Vertrauen des Managements in die Zukunft der Gruppe aus. Beispiele für die soziale Verantwortung des Unternehmens sind eine über dem Durchschnitt liegende Ausbildungsquote und die regelmäßige finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen.

