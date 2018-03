Fire Angel Rauchwarnmelder - jetzt auch per Funk vernetzbar

Rauchmelder und Funkmodul mit 10 Jahresbatterie

Wien (OTS) - "Die neuen Rauchwarnmelder Fire Angel ST-630 sind jetzt mit einem Funkmodul ausgestattet und damit drahtlos vernetzbar", erklärt Günter Rittinger, Brandschutzexperte der SITAS, zu der neuen Rauchmeldergeneration. "Wenn ein Rauchwarnmelder Rauch detektiert, werden alle anderen Melder im Funkverbund ebenfalls ausgelöst. Wobei es für diese Rauchwarnmelder außerdem auch noch eine echte Herstellergarantie für die 10 jährige Batterielebensdauer gibt."

Ein weiterer, wesentlicher Vorteil des neuen ST-630 von Fire Angel ist auch die Verstärkerfunktion der Funkmodule. Somit ist die Übertragung des Alarmsignals über Stockwerke hinweg kein Problem. Selbstverständlich ist auch dieser Rauchmelder mit einer großen, ganz einfach vom Boden aus zu bedienenden Alarm-Stopp-Taste ausgerüstet. Und auch die Computerschnittstelle zum Auslesen des Ereignisspeichers besitzt dieser Rauchwarnmelder der neuesten Generation. Natürlich entspricht der Fire Angel ST-630 allen einschlägigen DIN Normen und besitzt auch das Q-Label.

Dadurch, daß man bis zu 50 Rauchmelder per Funk miteinander verbinden kann, ist auch die Ausstattung größerer Objekte kein Problem. Wenn in einem Mehrfamilienhaus mehrere Parteien diese Melder anschaffen, so ist auch das unkompliziert möglich. Durch die neue Funktechnik ist eine gegenseitige Beeinflussung der Funksignale ausgeschlossen. Ein weiteres Highlight ist die Erstalarmkennung. Wenn die Melder das Alarmsignal abgeben, dann kann man durch Drücken der Alarm-Stopp-Taste beim nächsten erreichbaren Melder das Signal stummschalten. Es verstummen alle Melder bis auf jenen, der ursprünglich ausgelöst hat. Damit kann man sofort lokalisieren woher der Alarm kam.

"Viele Mitbewerber versprechen eine 10 Jahresbatterie, möchten dafür aber keine Garantie übernehmen", führt Rittinger weiter aus. "Fire Angel als Top Marke hingegen verspricht nicht nur die 10 jährige Lebensdauer der fest integrierten Batterie, sondern garantiert auch dafür. Der neue Fire Angel ST-630 ist übrigens ab sofort im Online Shop unter www.rauchmeldershop.at bestellbar", schloß Rittinger.

