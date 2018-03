EANS-News: Swiss Global Moneycare AG / Einreichung des Wertpapierprospekts ist erfolgt - SGM unterstützt Partnerunternehmen beim Ausbau internationaler Vertriebsstrukturen

Die Swiss Global Moneycare AG (SGM) teilt mit, dass das Wertpapierprospekt eingereicht wurde und nun seitens der BaFin geprüft wird. Die SGM erwartet die Billigung des Prospekts in absehbarer Zeit, so dass daran anschließend das Prozedere für ein Listing an einem alternativen Börsenplatz bzw. in einem alternativen Börsensegment eingeleitet werden kann.

Die SGM teilt ferner mit, dass man derzeit Kapazitäten freigemacht hat, um die internationalen Vertriebsstrukturen einer in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Immobiliengesellschaft auf- und auszubauen. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen, mit dem die SGM im letzten Jahr eine exklusive Partnerschaft eingegangen ist, und die momentan das Kerngeschäft auf den wieder aufblühenden Immobilienmarkt in Dubai fokussiert hat. Aktuell konzentriert sich der Support der SGM auf den Aufbau einer effizienten Struktur für den Vertrieb eines partiarischen Immobiliendarlehens, das Investoren, deren Anlagespektrum geschlossene Immobilienbeteiligungen umfasst, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Deutschland ansprechen soll.

"Das Jahr 2013 startet für uns sehr erfreulich.", resümiert der Verwaltungsrat der SGM die ersten Wochen des neuen Jahres. "So werden wir mit der hoffentlich rasch anstehenden Billigung des Prospekts in der Lage sein, das von uns angestrebte Börsenlisting kurzfristig in die Tat umzusetzen. Wir haben lange darauf hingearbeitet und sehen uns hier jetzt kurz vor dem Ziel. Darüber hinaus bleiben die Voraussetzungen für unsere operative Geschäftstätigkeit weiterhin sehr gut, so dass wir in diesem Jahr insgesamt wieder von einer Beschleunigung unserer Expansionspläne ausgehen. Erfreulich ist auch, dass im letzten Jahr vereinbarte Kooperationen nun an Fahrt gewinnen. So unterstützen wir derzeit ein Partnerunternehmen beim Aufbau von geeigneten Vertriebsstrukturen. Wir lassen bei dieser Aufgabe unser Knowhow einfließen und nutzen vor allem aber auch unser weitreichendes Netzwerk zur erfolgreichen Realisierung. Wir sind davon überzeugt, dass sich für uns aus dieser exklusiven Partnerschaft schon recht schnell weitere interessante Perspektiven entwickeln."

Die Swiss Global Moneycare AG (SGM) mit Sitz in Baar ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit umfassendem und diversifiziertem Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Vermögensverwaltung, Relocation und Family Office.

Die SGM ist qualifizierter Finanzintermediär gemäß schweizerischer Gesetzgebung und SRO-Mitglied im VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen), eine in der Schweiz führende und offiziell anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO) und Mitglied der BOVV-VQF (Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter).

Das Portfolio der SGM erstreckt sich von beratenden Dienstleistungen über vermittelnde und betreuende Serviceleistungen bis hin zu verwaltenden Tätigkeiten. Im Einzelnen bietet die SGM Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Um- und Ansiedlung von Unternehmen und Privatpersonen, Domizilverwaltung, Private Vermögensverwaltung, Beratung bei Gründung schweizerischer Unternehmen und Stiftungen, Full Office Services für Unternehmen und Privatpersonen, Nachfolgeregelung für Unternehmen, Anlage von und in Private Equity, Vermittlung von Finanzierungen, Immobilienverwaltung und -beratung, Sportlermanagement und -beratung.

Weitere Informationen unter: www.sgmoneycare.ch.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Erwartungen, Erklärungen, Absichten, Strategien und Meinungen enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen basieren auf die der Geschäftsführung von Swiss Global Moneycare AG an dem entsprechenden Tag verfügbaren Informationen, und tatsächliche Ergebnisse können je nach Eintritt zukünftiger Ereignisse innerhalb und außerhalb der Kontrolle der Geschäftsführung variieren, einschließlich Risiken und Unsicherheitsfaktoren, welche erhebliche Abweichungen tatsächlicher Ergebnisse verursachen könnten.

Der Verwaltungsrat übernimmt keine Verantwortung, um die Inhalte dieser Pressemitteilung im Falle aufkommender neuer Aspekte oder neuer Gegebenheiten, die eventuell die Fakten ändern, zu aktualisieren.

Unternehmen: Swiss Global Moneycare AG Bahnhofstrasse 4 CH-6340 Baar Telefon: +41 41 760 90 21 FAX: +41 41 760 90 23 Email: contact @ sgmoneycare.ch WWW: http://www.sgmoneycare.ch Branche: Unternehmensberatung ISIN: CH0017251098 Indizes: Börsen: Sprache: Deutsch

