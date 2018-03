"Kleine Zeitung"-Kommentar: "Am Ende war diese WM doch noch perfekt" (Von Günter Sagmeister)

Graz (OTS) - Schladming hat die Patriotismus-Prüfung bestanden.

Peter Schröcksnadel, der Präsident des Ski-Verbandes ÖSV, hat in den letzten fünf Jahren gefühlte 1327 Mal erklärt, dass Schladming 2013 die beste Ski-WM aller Zeiten wird. Jetzt ist die WM vorbei und FIS-Präsident Gian Franco Kasper sprach von einer sehr guten WM. Von einer großartigen WM. Aber niemals, betonte er schon vor dieser WM, würde er von einer "besten WM aller Zeiten" sprechen. Denn Schladming 2013 könne man zum Beispiel nicht mit Cortina 1932 vergleichen. Die Zeiten und Umstände sind jeweils andere. Recht hat er.

Sportlich und emotional hätte dieser WM einzig das Wetter auf den Kopf fallen können. Die Dramaturgie war ansonsten vorgegeben: In der ersten WM-Woche fiebert die Nation der Herren-Abfahrt entgegen, schließlich ist dies ein Moment, in dem nationale Legenden geboren werden. Wenn es nix wird mit den Helden, bricht kurz eine nationale Krisendebatte aus. Wobei der ÖSV für die zweite WM-Woche noch einen Heilsbringer namens Marcel Hirscher im Talon hatte, der mit seinem Popstar-Status die Zahnspangen-Generation zum Quietschen und die Älteren zum lustvollen Staunen bringt.

Da durfte dann auch Peter Schröcksnadel wieder stolz sein und musste nicht mehr in typischer ÖSV-Verteidigungsmanier die Eröffnungsfeier schönreden oder Häme ertragen, wenn er das US-Ski-Team als Bob Österreich II verniedlicht, nur weil in der US-Trainerschar ein bisserl rot-weiß-rotes Export-Fachwissen steckt. Die Neue Zürcher Zeitung etwa schrieb: "An einer Wand des Pressezentrums hängt eine Leinwand, auf der ständig live und lauthals Pressekonferenzen übertragen werden. Mindestens jede zweite Veranstaltung hat keinen wirklichen Inhalt, aber stets denselben Protagonisten: Peter Schröcksnadel, Präsident des ÖSV, Übervater der WM, Professor für Schröcksologie und einziger ernst zunehmender Kandidat für die Papstwahl."

Peter Schröcksnadel mag es gar nicht, wenn jemand nicht seiner Meinung ist. Es war die beste WM aller Zeiten, sagt er. Zumindest organisatorisch. Sportlich hätte es in den zwei Wochen freilich besser laufen können und so wurde zwischenzeitig schon Gold an die Fans vergeben. Denn die Republik ist zumindest im Skisport in der Lage, sich mit rot-weiß-rot bemalten Gesichtern vor Leistungen à la Ligety, Shiffrin oder Svindal zu verneigen.

Schladming hat die Patriotismus-Prüfung bestanden. Hirscher machte am Schlusstag das ganze Land glücklich und sich zur Legende. Und Peter Schröcksnadel darf man zu einer perfekten WM gratulieren. ****

