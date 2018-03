Rudas: Nettobeitrag Österreichs ist gesunken

Zahlenspiele der ÖVP sind unwürdig

Wien (OTS/SK) - Angesichts der Zahlenspielereien und EU-Skepsis, wie sie sich in den Wortmeldungen von Johannes Rauch wiederfinden, kann angenommen werden, dass die ÖVP mit ihren Positionen zur Europäischen Union überfordert ist. Den heutigen Belehrungsversuchen von ÖVP-Rauch entgegnet Laura Rudas, SPÖ-Bundesgeschäftsführerin: "Der ausverhandelte Nettobeitrag Österreichs ist gegenüber dem Verhandlungsergebnis der letzten Periode deutlich gesunken, nämlich von 0,33 auf 0,31 Prozent des BIP. Ich möchte Herrn Rauch gern daran erinnern, dass Bundeskanzler Werner Faymann damit einen niedrigeren Beitrag ausverhandelt hat als ÖVP-Kanzler Schüssel im Jahr 2005 mit 0,33 Prozent. Die Wirtschaftsleistung ist heute höher als damals, aber ich hoffe ja doch, dass sich Rauch nicht eine dauerhafte Rezession für Österreich wünscht. Leider gibt es offenbar manche in der ÖVP, die Staatsverantwortung sichtlich nicht mehr buchstabieren können", resümiert Rudas.

"Die Ergebnisse des Finanzrahmens und die Verteidigung des Rabattes für Österreich sind Belege für den Erfolg von Werner Faymann, der engagiert an diesen wichtigen Verhandlungen teilgenommen hat während Michael Spindelegger im Rat für Allgemeine Angelegenheiten in den letzten Monaten durch Abwesenheit glänzte. Ein ÖVP-EU-Kommissar wiederum hat einem Vorschlag ohne Rabatt und mit massiven Kürzungen in der ländlichen Entwicklung zugestimmt. Die ÖVP befindet sich offensichtlich in einer Zwitterstellung gegenüber der EU - da muss man sich schon fragen, wofür und wogegen diese Partei europapolitisch noch eintritt", fasst Rudas zusammen.

Beachtenswert sei auch, wie sehr die ÖVP in ihrer Beurteilung des Ergebnisses auseinander liege. "Berlakovich ist mit dem Ergebnis zufrieden, Minister Töchterle lobt die Budgetsteigerungen in seinem Bereich, der ÖVP-Vorsitzende Spindelegger spricht vor wenigen Tagen noch von einem wichtigen Zukunftssignal und 'mehr war da sicher nicht drin'. Erst als sich die Parteisekretäre Rauch und Lopatka melden, wird gejammert und genörgelt. Der frühere EU-Agrarkommissar und ÖVP-Landwirtschaftsminister Franz Fischler hat es erkannt: 'Da will man ein Argument konstruieren, um den Bundeskanzler zu kritisieren. Das halte ich für ziemlich unangebracht'," zitiert Rudas und empfiehlt, Vizekanzler Spindelegger solle wieder verstärkt auf die politikfähigen Kräfte in seiner Partei hören und weniger auf anti-europäische Spindoktoren.(Schluss) kg/ow

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum