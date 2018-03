Steindl: VPNÖ beschäftigt bulgarische Arbeiter zum Anbringen von Wahlplakaten

Gehört die Beschäftigung von ausländischem Personal zu den vielgerühmten Jobinitiativen der Pröll-VP?

St. Pölten (OTS) - "Die VPNÖ beschäftigt anscheinend bulgarische ArbeiterInnen zum Anbringen von Wahlplakaten. Landauf und landab rühmt sich die Pröll-VP betreffend der verschiedensten Arbeitsmarktmaßnahmen für die NiederösterrecherInnen, aber in der eigenen Partei greift man auf ausländisches Personal zurück. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten", stellt SPNÖ-Landesgeschäftsführer Günter Steindl, dem entsprechende Fotos vom Anbringen von VPNÖ-Plakaten durch bulgarische Arbeiter vorliegen, fest. Für Steindl ist diese Aktion ein weiterer Beleg für das arbeitnehmerfeindliche Verhalten der Volkspartei. "Das reiht sich nahtlos in die Aussagen von Arbeitnehmerverräter Sobotka ein, der noch vor wenigen Monaten die Auflösung aller gesetzlichen Interessensvertretungen gefordert hat", so Steindl.

"Ich fordere daher LH Pröll auf, dass er offenlegen soll, wer die bulgarischen Arbeiter beschäftigt hat. Weiters ist der Öffentlichkeit darzulegen, ob diese auch den kollektivvertraglichen Mindestlohn für ihre Arbeit bekommen haben und auch ordnungsgemäß beschäftigt sind. Das Sozial- und Lohndumpinggesetz, das am 1. Mai 2011 in Kraft getreten ist, muss auch für die ÖVP gelten", so Steindl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Niederösterreich

Mag. Friedrich Dechant

Tel.: 0664/88540258

friedrich.dechant @ spoe.at

www.noe.spoe.at