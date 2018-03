Thermolon(TM) bringt keramische Antihaftbeschichtung der 3. Generation auf den Markt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Thermolon Ltd, der in Südkorea beheimatete und für seine Innovationen bekannte Entwickler von Keramikbeschichtung kündigte heute seine neuesten "MARATHON" Beschichtungen an. Sie werden mit dem antihaftbeschichteten Kochgeschirr von GreenPan auf den Haushaltsmessen 2013 in Frankfurt und Chicago vorgestellt.

Bei MARATHON und MARATHON Professional handelt es sich um die Thermolon Beschichtungen der 3. Generation, die auf Sol-Gel Technologie basieren. Ein zusätzlicher Quantensprung bei der zugrunde liegenden Chemie bedeutet, dass MARATHON bei einer Reihe unterschiedlichster Belastbarkeitskriterien extrem dauerhaft ist. MARATHON ist zum Beispiel nicht nur besonders hart, sondern es ist auch äußerst thermoschockbeständig und gegenüber hydrolytischen Einflüssen hoch stabil. Die technischen Fortschritte stützen sich auf Erkenntnisse, die Thermolon bei der Anwendung von Beschichtungen in zahlreichen unterschiedlichen Branchen gewonnen hat. So konnte Thermolon die Leistungswerte z. B. bei Kochgeschirr mithilfe der Erfahrungen steigern, die man im Offshorebereich sammelte.

Die praktische Anwendung erstreckt sich auf zahlreiche Branchen, die widerstandsfähige, schützende und funktionelle Beschichtungen benötigen, die auch unter sehr ungünstigen Bedingungen standhalten. Zum Beispiel findet man Beschichtungen von Thermolon auf industriellen Wärmeaustauschern, bei denen Bewuchsschutz wichtig ist, auf Heizelementen für die Warmwasserbereitung und in Ausrüstungen, die unter schwierigsten Wetterbedingungen eisabstoßend sein müssen. Thermolon(TM) Beschichtungen bieten Schutz: Bei Krankenhausausrüstung unterstützen sie die Eliminierung biologischer Risiken und sie sind gegen mehrfache Desinfektionszyklen resistent. Bei industriellen Produktionsanlagen reduzieren Beschichtungen von Thermolon die Frequenz und Komplexität von Reinigungen und verringern dadurch die Stillstandszeiten.

All diese Möglichkeiten schließen Thermolons Engagement für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt ein. Die Beschichtungen des Unternehmens enthalten keinerlei toxische oder persistente Schadstoffe und sie erzeugen keine giftigen Dämpfe, selbst wenn sie bis zu Temperaturen von 450 Grad Celsius (850 Grad Fahrenheit) erhitzt werden.

Aus diesem Grund werden keramische Antihaftbeschichtungen auch in der Haushaltswarenbranche immer beliebter. Diese Beschichtungen sind dermaßen erfolgreich, dass in einer Befragung von Home World im Jahr 2011 ganze 39,1 % der Befragten erklärten, sie planten, das nächste Mal Kochgeschirr mit keramischer Antihaftbeschichtung zu kaufen. Im folgenden Jahr erhöhte sich diese Zahl auf 50,9 %, ein Beweis dafür, dass keramische Antihaftbeschichtung von einer breiten Konsumentenschicht als der Weg in die Zukunft angesehen wird. Mit der Markteinführung von MARATHON erhöht sich die schnell wachsende Zahl der Anwendungen noch weiter, die vom Haushalt über die Industrie bis hin zum Gesundheitswesen reichen.

Thermolon(TM) - setzt einen neuen Standard bei keramischer Antihaftbeschichtung!

