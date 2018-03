Wiener Gemeindebedienstete: Der leider ganz normale Frühpensionierungswahnsinn

Wien (OTS) - So wie die Grippewelle schwappt auch alljährlich die überflüssige Skandalisierungswelle zum Thema der Frühpensionierungen der Wiener Gemeindebeamten über Österreich. Der Wiener ÖVP-Gemeinderat Dr. Wolfgang Ulm stellte neuerlich Spekulationen über die mögliche Anzahl der Frühpensionierungen für das heurige Jahr an -und "befürchtet" natürlich wieder einen Rekord.

Wenngleich die Tageszeitungen diesmal deutlich weniger Platz für dieses Thema zur Verfügung stellten, so übernahmen Format, Heute, Die Presse, Salzburger Nachrichten und Wiener Zeitung dennoch die Meldung und schrieben über "Frühpensionierungswahnsinn", "Frühpensionitis" und dass die Stadt Wien es nicht schaffe, die Mitarbeiter "motiviert und gesund zu halten".

Während also im vergangenen Jahr in den Monaten Jänner und Februar 117 Personen mit einem durchschnittlichen Antrittsalter von knapp 52 Jahren in den Ruhestand versetzt werden mussten, waren es heuer in den ersten beiden Monaten um 8 Personen mehr - das Durchschnittsalter stieg aber um 2 Jahre auf 54,06. Der im vergangenen Jahr von Gemeinderat Dr. Ulm befürchtete "Rekord" bei der Anzahl der Frühpensionierungen blieb aus. Also versucht er es heuer einfach noch einmal. Und wie man sieht: die Medien spielen mit und berichten brav und unkritisch - für einen Oppositionspolitiker wohl eine Erfolgsbestätigung.

Wieder einmal ist festzustellen, dass Kritik am Personalmanagement der Gemeinde Wien nicht grundsätzlich falsch ist. Es gibt eindeutig zu wenig wirksame Maßnahmen gegen krankmachende Arbeitsbedingungen und unzureichende Möglichkeiten der Integration von Kolleginnen und Kollegen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Wenngleich aktuell auch ein Pilotprojekt zum Thema Betriebliches Eingliederungsmanagement gestartet wurde, so muss man dennoch feststellen, dass man sehr lange keine entsprechenden Maßnahmen gesetzt hat - und auch jetzt dieses Pilotprojekt nur in wenigen Dienststellen gestartet wurde.

Anstatt also ständig Motivationsprobleme und Privilegien der Gemeindebediensteten anklingen zu lassen, sollte konkrete Kritik an fehlenden Managementmaßnahmen geübt werden. Außerdem sollten endlich die spekulativen und sehr problematischen Rechenspiele beendet werden. Frühpensionierungen gibt es in allen Systemen - und die Zahlen sind leider alle recht ähnlich, wenn man die Unterschiede wie etwa Schwerarbeit, Teilzeitbeschäftigung und Durchschnittsalter berücksichtigt.

Wie problematisch diese Zahlenspielereien sind, sieht man daran, dass im vergangenen Jahr beinahe 100 im Ruhestand befindliche Kolleginnen und Kollegen vor dem 65. Geburtstag verstorben sind. Insgesamt wurden im letzten Jahr 553 Beamte vorzeitig in den Ruhestand versetzt - viele davon mit schwersten Erkrankungen. Daran sollte jeder halbwegs seriöse Mensch erkennen, dass hinter dem ganz normalen Pensionierungswahnsinn wirklich sehr viel menschliches Leid steckt.

Vergleiche sind wichtig, damit man Missbrauch identifizieren und abstellen und bessere Möglichkeiten für Integrationsmaßnahmen entwickeln kann. Die Vergleiche sollten aber zu keinen Pauschalverdächtigungen und Privilegienunterstellungen führen - wie das im aktuellen Anlassfall auch wieder in den Postings der Zeitungs-Internetseiten und in den Kommentaren auf den Facebookseiten diverser Politikerinnen und Politiker nachzulesen ist.

