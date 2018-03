Leitner: Kritik des Rechnungshofs an neuen Spekulationsregeln bestätigt SPNÖ

Zu viele Freiräume für Bundesländer - in NÖ absolutes Spekulationsverbot notwendig

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Die aktuelle Kritik von Rechnungshofpräsident Josef Moser an den Regeln zum Spekulationsverbot des Bundes bestätigt die Vorhalte der SPNÖ zu diesem Paket, das zu viele Freiräume für die Bundesländer zulässt", so Niederösterreichs SP-Vorsitzender LHStv. Dr. Sepp Leitner in einer Reaktion auf jüngste Aussagen von Moser. "Nach den derzeit geplanten Bestimmungen müssen sich die Länder und Gemeinden nicht einmal an die Regelungen der Bundesfinanzagentur halten, für Niederösterreich würde dies bedeuten, dass die ÖVP weiterhin auf den internationalen Finanzmärkten hochriskant spekulieren kann - und wie die ÖVP bereits kundgetan hat, es auch will. Bei jedweder Veranlagung muss der Kapitalerhalt das oberste Ziel sein, nie wieder darf Steuergeld verzockt werden", so Leitner.

"Wir NÖ Sozialdemokraten wollen weiterhin ein absolutes Spekulationsverbot mit Steuergeld und eine Rückholung der seitens der ÖVP spekulativ veranlagten NÖ Wohnbaugelder ins Land, um damit den Schuldenberg abzutragen und 500 Millionen Euro den Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Von den 8,2 Milliarden Euro Wohnbaugeldern und Erlösen aus Beteiligungsverkäufen sind aktuell ja nur mehr 3,3 Milliarden über. Der Gesamtverlust beträgt derzeit 1,8 Milliarden Euro. Jetzt geht es darum, weitere Verluste vom Land abzuwenden", so Leitner.

