EANS-News: Sangui Bio Tech International Inc. / Biotechunternehmen Sangui zieht positive Halbjahresbilanz

Biotechunternehmen Sangui zieht positive Halbjahresbilanz

Umsatz wächst, weitere Investitionen in Marktbearbeitung

Witten, 15. Februar 2013 - Bei kontinuierlich steigenden Tagesumsätzen des Wundmittels Granulox erhöhten sich die Umsatzerlöse aus Produktverkäufen und Lizenzeinnahmen des Biotechunternehmens Sangui seit dem Markteintritt von Granulox im April 2012 von Quartal zu Quartal deutlich und erreichten im ersten Halbjahr des Sangui-Geschäftsjahrs knapp USD50.000.

Das Wundmittel Granulox ist in zunehmendem Maße Hauptwachstumstreiber. Die Vertriebsrechte an diesem Produkt hat Sangui an die SastoMed GmbH vergeben. Granulox kann in Deutschland bereits auf eine hohe Patientenzufriedenheit, einen hohen Bekanntheitsgrad in Fachkreisen und ein stetig wachsendes Bestellvolumen bauen. In einer soeben veröffentlichten klinischen Studie der Karls-Universität Prag konnte bei 97 Prozent der mit Granulox behandelten Studienteilnehmer eine deutliche Verringerung der Wundfläche beobachtet werden. Mit Dokumentationen von dieser wissenschaftlichen Qualität kann SastoMed noch überzeugender die Vorzüge von Granulox gegenüber Fachleuten und Patienten belegen.

"Wir sehen, dass alle Zeichen in die richtige Richtung deuten", betont Sangui Director Hubertus Schmelz. "Das Geschäft mit Granulox hat inzwischen deutlich an Dynamik zugenommen, was sich am stetig steigenden Bestelleingang und an den Umsatzzuwächsen ablesen lässt. Wir erwarten in den nächsten Quartalen weiteres Wachstum im In- und Ausland, das wir als Gesellschafter unverändert mit befördern."

Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc.

