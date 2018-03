TJP Advisory & Management Services und Bluespring Consulting bieten künftig ihre Expertise gemeinsam an.

Wien (OTS) - Die Partnerschaft mit Bluespring stellt für uns den nächsten logischen Schritt dar, unsere Kernkompetenzen um die Bereiche Effizienzsteigerung und Vertriebsoptimierung zu erweitern und Synergien gegenseitig zu nutzen. Mit "Implementing Experience" steht sowohl für TJP als auch für Bluespring die Umsetzung unserer Lösungen wie auch der messbare Praxisnutzen für unsere Kunden im Vordergrund. Durch die Zusammenführung unserer Expertisen sind wir in der Lage, unsere Kunden in allen Unternehmensphasen und -bereichen professionell zu unterstützen - von der Strategie bis hin zur Umsetzung - von der Optimierung bis hin zur Sanierung und vom Unternehmenskauf/-verkauf bis zur Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Unser gemeinsames Ziel ist es, einer der Top-Player am österreichischen Beratermarkt zu sein und unter den Qualitätsführern in allen angebotenen Beratungsbereichen zu zählen.

Bluespring hat in den letzten 10 Jahren zahlreichen Unternehmen -vom Familienbetrieb bis zum internationalen Konzern - erfolgreich geholfen, ihre Leistung zu steigern. Bluespring konnte dabei seine Expertise nicht nur in unterschiedlichen Branchen wie Konsum- und Investitionsgüterindustrie, Handel, Anlagen-/Maschinenbau, Transport, Finanzdienstleistung, Automotive, etc. sondern auch in mehr als 15 Ländern unter Beweis stellen.

"Durch die Kooperation mit Bluespring können wir unseren Kunden einen weiteren deutlichen Mehrwert bieten und insbesondere auch umsetzungsorientierte Beratungslösungen wie BEST-SALES oder BEST-PRODUCTIVITY anbieten. Die Koppelung dieser Beratungsleistungen mit unseren Services im Corporate Finance, Restructuring und Turnaround-Bereich wird die Nachhaltigkeit unserer Lösungen verstärken." sagt Mag. Thomas Jungreithmeir, geschäftsführender Gesellschafter der TJP Advisory & Management Services GmbH.

BLUESPRING CONSULTING

Bluespring wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, nachhaltig messbare Ergebnisverbesserungen für seine Kunden zu erwirken. Als branchenunabhängiges, österreichisches Beratungsinstitut unterstützt Bluespring entlang der gesamten Supply Chain speziell bei den Themen Produktivität, Kostenoptimierung und Umsatzsteigerung. Aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes anhand der patentierten ProfitCube-Methodik(R) ist Bluespring in der Lage, die vorhandenen Potenziale auch nachhaltig wirksam auszuschöpfen. Bluespring versteht sich als persönlicher Umsetzungspartner mit Fachkompetenz, Hausverstand und Herz. www.bluespring.at

Über TJP

Das in Wien, Linz und Belgrad ansässige Beratungs- und Umsetzungsunternehmen TJP Advisory & Management Services GmbH vereint hochkarätige Partner, die über langjährige internationale Erfahrungen aufgrund Ihrer Führungspositionen in bekannten Beratungs- und Industrieunternehmen im In- und Ausland verfügen, und bietet entsprechend den Marktbedürfnissen Beratung und Umsetzung aus einer Hand an. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Strategie- und Restrukturierungs- sowie Corporate Finance Beratung, sondern auch auf dem umsetzungsorientierten Teil solcher Projekte - dem Interim Management insbesondere bei Sanierungen, Post-Merger Integrationen, Business Development oder Turnaround-Situationen. Zudem bildet die Steuerberatung und spezialisierte Wirtschaftsprüfungstätigkeiten einen Kernbereich der TJP Gruppe. So wurde TJP in den letzten zwei Jahren die Auszeichnung als "Austrian tax law firm of the year" verliehen. Neben der konzeptionellen Begleitung bis zur Implementierung der Konzepte werden so nationale und internationale Projekte erfolgreich am Markt umgesetzt. www.tjp.at

