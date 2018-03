EANS-Adhoc: Deutsche Balaton erwartet Ergebnisbeitrag aus Tausch ihrer Beteiligung an der W.E.T. Automotive Systems AG gegen Aktien der Gentherm Inc. und einer Barleistung

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Gewinne

15.02.2013

Die Deutsche Balaton AG hält gegenwärtig 442.253 Aktien an der W.E.T. Automotive Systems AG mit Sitz in Odelzhausen ("WET"). Dies entspricht einem Anteil von rund 13,82 % am Grundkapital der W.E.T. Automotive Systems AG. Die Beteiligung an der WET wird im Deutsche Balaton-Konzern als Beteiligung bilanziert.

Gentherm Europe GmbH, Augsburg, hält nach der von WET vom 21. Mai 2012 veröffentlichten Stimmrechtsmeldung 2.429.403 Stimmrechte aus ebenso vielen Aktien, entsprechend einem Anteil von rund 75,92 % der Stimmrechte. Diese Stimmrechte sind der Gentherm Incorporated, Northville, USA, in voller Höhe gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zuzurechnen. Gentherm Incorporated hält darüber hinaus nach unserer Kenntnis unmittelbar 2.660 Aktien der WET.

Aufgrund einer mit der Gentherm Incorporated und der Gentherm Europe GmbH heute geschlossenen Rahmenvereinbarung ist die Deutsche Balaton AG verpflichtet, nach Eintritt bestimmter Voraussetzungen sämtliche gegenwärtig von ihr gehaltenen 442.253 Aktien an der WET an Gentherm Europe GmbH zu liefern. Als Gegenleistung erhält die Deutsche Balaton AG 3,3 Millionen Aktien an der Gentherm Incorporated sowie darüber hinaus einen Geldbetrag in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro von der Gentherm Europe GmbH. Die Durchführung der Verträge steht noch unter verschiedenen Bedingungen und erfordert verschiedene Vollzugshandlungen. Der Vertrag beinhaltet u. a. die Verpflichtung der Deutsche Balaton AG zur Beilegung der gegenwärtigen Rechtsstreitigkeiten mit WET, insbesondere den Anfechtungsklagen gegen den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der WET und der Gentherm Europe GmbH.

Vorbehaltlich einer erfolgreichen Durchführung des Aktientausches und dem Barausgleich erwartet der Vorstand der Deutsche Balaton AG mit der Abwicklung nachfolgende Ergebnisauswirkungen im Deutsche Balaton-Konzern und bei der Deutsche Balaton AG:

Auf Ebene des Deutsche Balaton-Konzerns wird aus der Veräußerung und dem Tausch der Aktien auf Basis eines Wechselkurses von 1,3323 EUR/USD und des aktuellen Kurses je Gentherm Incorporated-Aktie ein voraussichtlicher Ergebnisbeitrag (vor Steuern) in Höhe von rund 32,2 Millionen Euro nach IFRS erwartet. Die Veräußerung führt außerdem zu einer Verringerung der im Konzerneigenkapital nach IFRS erfassten Neubewertungsrücklage um rund 22,4 Millionen Euro im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012. Unter Berücksichtigung des positiven Ergebnisbeitrages und der negativen Veränderung der Neubewertungsrücklage resultiert daher eine Erhöhung des Konzerneigenkapitals nach IFRS um rund 9,8 Millionen Euro im Vergleich zum 31. Dezember 2012.

Auf Ebene der Deutsche Balaton AG beläuft sich der erwartete voraussichtliche Ergebnisbeitrag (HGB) unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Bilanzierung beim Tausch, vor steuerlichen Auswirkungen, auf Basis des aktuellen Kurses je Aktie der WET in Höhe von 65,00 Euro auf rund 2,0 Millionen Euro.

Die konkreten Ergebnisauswirkungen können noch durch sich verändernde Kursdaten der Aktien der W.E.T. Automotive Systems AG und Gentherm Inc. sowie den schwankenden EUR / USD-Wechselkurs beeinflusst werden.

Der Vorstand der Deutsche Balaton AG hält die Betrachtung einer Ergebnisauswirkung auf Konzernebene zur Beurteilung des Börsen- oder Marktpreises der Aktie der Deutsche Balaton AG für relevanter als die Ergebnisauswirkung nach HGB für die Deutsche Balaton AG.

Heidelberg, 15. Februar 2013

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

