LR Ragger: "AK half nicht, sondern blockierte"

SP-Wahlkampf statt Arbeitnehmerhilfe - schleppende AK-Bürokratie zu Lasten der Arbeiternehmer kein Einzelfall

Klagenfurt (OTS) - "Am Donnerstag und heute, Freitag haben die ersten 100 Beschäftigten des Unternehmens "Griffner Haus" die Überbrückungshilfe des Landes in Höhe von bis 2.000 Euro auf ihr Konto überwiesen bekommen. Die Anweisungen an die übrigen Mitarbeiter und jene der Bäckerei Legat erfolgen, sobald die Sozialabteilung ihre Abtretungserklärungen erhalten hat", teilt Soziallandesrat LR Mag. Christian Ragger mit.

Er bedauert nochmals die Verzögerung, die dadurch eingetreten ist, dass die Arbeiterkammer diese Hilfsaktion nicht unterstützt, sondern hintertrieben hat. "AK-Präsident Goach ist der SPÖ-Wahlkampf leider wichtiger als eine Hilfe für Arbeitnehmer". Es war laut Ragger vereinbart, dass die Arbeiterkammer der Sozialabteilung die Namen aller begünstigten Arbeitnehmer samt deren Inkassovollmachten zur Verfügung stellt. Eingelangt ist jedoch nur die Namensliste. Drei Wochen lang urgierte die Sozialabteilung die Vollmachten, damit das Geld, das am 16. Jänner frei gegeben war, ausgezahlt werden konnte. Erst am 4.Februar teilte die Arbeiterkammer dem Land mit, dass sie die Inkassovollmachten nicht zur Verfügung stellt. Mit dem Argument eines angeblich notwendigen Datenschutzes. "Das hätte sie drei Wochen früher erwähnen können und nicht mit wochenlanger Verzögerung", so Ragger.

Die Sozialabteilung muss daher seit 4. Februar selbst die Erklärungen von den Mitarbeitern einholen. "Eigentliche eine überflüssige doppelte Bürokratie, da ja die Arbeiterkammer von Gesetzes wegen diese Unterlagen einholt, aber sie wurde leider notwendig", so Ragger.

Abschließend weist Ragger darauf hin, dass die schleppende Bürokratie der Arbeiterkammer kein Einzelfall ist. 30 Mitarbeitern einer Baufirma in Oberkärnten hat sie schon vor Monaten und Wochen Gelder in Aussicht stellt, ohne dass irgendetwas passiert ist. "Die AK hat ihnen sogar vor Weihnachten Zahlungen in Aussicht gestellt. Sobald wir von den Arbeitern, die seit September kein Geld sahen, die nötigen Unterlagen und Abtretungserklärungen haben, werden wir auch ihnen dieselbe Hilfe wie den Griffnern gewähren", teilte Ragger abschließend mit.

