EANS-News: COLEXON Energy AG / Umsatz mit 25,9 Millionen Euro stark beeinträchtigt von den erschwerten Rahmenbedingungen in der Solar-Branche.

Umsatz mit 25,9 Millionen Euro stark beeinträchtigt von

den erschwerten Rahmenbedingungen in der Solar-Branche. Aufgrund des internen Konsolidierungsprozesses ist das EBIT mit 1,3 Millionen Euro trotzdem positiv.

Hamburg, 14. Februar 2013 - Die Hamburger COLEXON Energy AG (WKN 525070, ISIN 0005250708) hat das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2012 vorgelegt. Aufgrund der gravierenden Veränderungen der Rahmenbedingungen in dem Solarmarkt und dem nahezu zum Erliegen gekommenen Handels- und Projektbereich erzielte die Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz in Höhe von 25,9 Millionen Euro.

Größter Umsatzbringer im Geschäftsjahr 2012 war das Segment Solarkraftwerksbetrieb mit 12,3 Millionen Euro. Im Segment Handel wurden 10,9 Millionen Euro und im Segment Projekte & Service wurden unter Berücksichtigung der Konsolidierungseffekte 2,8 Millionen Euro Umsatz erzielt.

Die frühzeitig begonnenen Restrukturierungen führten in 2012 dazu, dass ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,3 Millionen erreicht werden konnte. Dieses Ergebnis wurde von einer Abschreibung in Höhe von -2,8 Millionen Euro auf den Goodwill stark beeinträchtigt. Der bisher verbliebene Goodwill im Bereich Projekte wurde, aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen, die eine Realisierung von Projekten deutlich erschwert, vollständig korrigiert. Diese Abschreibung ist liquiditätsneutral und hat keinen Einfluss auf die Finanzlage des Unternehmens.

Das Periodenergebnis im Geschäftsjahr 2012 betrug -4,4 Millionen Euro.

