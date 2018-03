WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Grünes Licht am Ende der Bremsspur - von Herbert Geyer

Diese Krise kam aus Europa und kehrt jetzt wieder zurück

Wien (OTS) - So schlimm wie jetzt waren die Konjunkturmeldungen seit dem Ende der Wirtschaftskrise 2008/09 nicht mehr: Wachstum gab es in Europa zu Jahresende 2012 nur noch im Baltikum, in der Slowakei, in Rumänien und Bulgarien. Österreich verdankt es vor allem seinen engen Wirtschaftsbeziehungen zum Osten, dass es besser abschneidet als Deutschland und der Rest von Euroland.

Die momentane Flaute ist in Europa hausgemacht: Die Sparmaßnahmen, die den Staaten an der Europeripherie auferlegt wurden, weil ihre Schuldenberge zu explodieren drohten, haben die Nachfrage zurückgeschraubt - über den Umweg über China, Japan und die USA, wo die gesunkene Nachfrage aus Europa das Wachstum gedämpft hat, erreicht sie nun wieder Europa, weil natürlich jetzt die schwächere Nachfrage aus Übersee den exportstarken Nationen in Europa zu schaffen macht.

Deshalb haben Deutschland und Österreich, deren Wettbewerbsfähigkeit momentan wohl besser ist als kaum je zuvor, ebenfalls Probleme. Hoffnung gibt vor allem China, wo es gelungen zu sein scheint, durch verstärkte Inlandsnachfrage das langsamere Exportwachstum zumindest teilweise auszugleichen. Von dort scheint daher auch die Nachfrage nach europäischen Waren wieder zu steigen. Momentan ist das die stärkste Hoffnung, weil die USA noch mit ihrer eigenen Schuldenkrise kämpfen (auch wenn sie sich noch nicht so dramatisch äußert wie die europäische) und die Hoffnung auf einen Aufschwung in Japan bisher auf Ankündigungen der neuen Regierung beruht.

Die eigentliche Hoffnung muss aber auf Europa selbst ruhen: Der immer noch - vor den USA und China - größte Wirtschaftsraum der Welt hat es durchaus in seiner Macht, durch eigene Nachfrage die eigene Wirtschaft wieder flottzumachen.

Wenn es schon zu den Sparpaketen in den krisengeschüttelten Peripheriestaaten momentan keine Alternative gibt, sollten wenigstens jene, die es sich - wie Deutschland oder Österreich - noch leisten können, einen eher wirtschaftsfördernden Kurs fahren. Und Reformen im Bankensystem könnten rasch wieder mehr Geld, das jetzt nur gebunkert wird, für Kredite an die Wirtschaft frei machen.

Damit am Ende der Bremsspur endlich wieder grünes Licht leuchtet.

