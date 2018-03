Papst-Rücktritt: Khol fordert Reform des Papstamtes

Manche Traditionen "muss man über Bord werfen"

Wien (OTS) - Gibt es nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI.

und mit seinem Nachfolger einen Kurswechsel in der katholischen Kirche? Darüber debattierten gestern Kirchenvertreter und Kritiker in der ATV-Diskussionssendung "Am Punkt." Lob gab es für die Rücktritts-Entscheidung des Papstes. Der Sprecher der österreichischen Bischofskonferenz Paul Wuthe nannte sie einen historischen Schritt: "Es war einfach für uns nicht vorstellbar, dass ein Papstamt auf diese Weise beendet wird. Ich denke aber, dass die Worte des Papstes, seine Begründung, so plausibel sind, dass man nur Respekt und Hochachtung vor diesem Schritt haben kann. Ich bin auch davon überzeugt, dass Papst Benedikt, weil er das Ende des Pontifikats von Johannes Paul II. gesehen hat, für sich entschieden hat: 'Das ist nicht mein Weg.'"

Ähnlich argumentierte auch der Vorsitzende des ÖVP-Seniorenbundes und Mitbegründer der katholischen Laieninitiative Andreas Khol in "Am Punkt": "Ich habe bei Johannes Paul II. ein halbes Jahr vor seinem Tod auch eine Privataudienz gehabt und ich hatte dann einen Eindruck, den ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, aber Josef Ratzinger hat das sicherlich nicht wiederholen wollen. Denn damals war mir klar, dass ein Jahr lang Entscheidungen getroffen wurden im Namen des Papstes, aber nicht vom Papst. Und das, glaube ich, war bei ihm der entscheidende Grund."

Für den Vorsitzenden der kirchenkritischen Plattform "Wir sind Kirche" ist Benedikts Rücktritt ein Zeichen dafür, dass das Papstamt an sich reformiert gehört: "Es ist ein überforderndes Amt, wo nicht nur ein 86jähriger Benedikt scheitert, sondern auch ein um zwanzig Jahre jüngerer scheitern würde, weil sich alles in diesem Amt vereint. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass hier die Gesetzgebung, die Gerichtsbarkeit und die Vollziehung in einem Amt münden." Khol sagte in "Am Punkt", das Papstamt sei "ein unglaublich zentralisiertes Entscheidungssystem, das nicht funktionieren kann. Ich glaube, dass die Kirche als Institution eine ganze Reihe von Reformen absolut notwendig hat. Die Kurienreform etwa, dass man aus einer absoluten Monarchie eine konstitutionelle macht, dass man dezentralisiert, den Bischofskonferenzen viele Aufgaben überträgt. Ich glaube auch, dass die Bischofsernennungen absolut nicht mehr zeitgemäß sind. Da müssen die Diözesanen mitwirken können."

Der ÖVP-Politiker kritisierte wiederholt die Haltung des Vatikans zur Rolle der Frau in der Kirche und zum Zölibat. Papst Benedikt habe versäumt, die Kirche in diesen Fragen zu öffnen: "Ich glaube, dass gerade die Frage des Zölibates er alleine hätte entscheiden hätte können. Ich weiß auch nicht, warum man die Frauen vor den Kopf stößt, wie man es tut. Dass sie als Diakone geweiht werden oder später einmal sogar als Priester: Ja warum denn nicht? Das ist nicht gegen das Evangelium. Das hat mit der Moral- und Sittenlehre überhaupt nichts zu tun, das sind Organisationsentscheidungen und ich hoffe, dass wir einen Papst bekommen, der diese Traditionen, so wie Benedikt bei seinem Rücktritt, über Bord wirft und mutig hier Entscheidungen trifft."

Scharfe Kritik am Vatikan kam in "Am Punkt" auch von Hurka: "Ich sehe überhaupt nicht ein, warum die Kirche sagt, sie hätte nicht die Vollmacht dazu, Frauen weihen zu können. Sie hat die Vollmacht. In vielen Fällen hat sie sich die Vollmacht angemaßt. Nur beim Zölibat oder bei der Frauenweihe sagt sie: da können wir nichts tun."

Hurka setzt auf das Prinzip Hoffnung: "Ein Kurswechsel wird unvermeidlich sein. Setzen sich wirklich erzradikale Kräfte durch und es wird ein Erzradikaler zum Papst gewählt, dann wird sich der Zusammenbruch der Kirche in der westlichen Welt um diese Geschwindigkeit, je radikaler konservativ er sein wird, fortsetzen. Daher glaube ich eher, so klug sind denke ich nämlich auch die wählenden Kardinäle, dass es einen Ruck ein stückweit zumindest in die Richtung gehen wird etwas liberaler zu sein", sagte Hurka in "Am Punkt"

Weniger optimistisch zeigte sich in "Am Punkt" der Initiator des Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien Niko Alm: "Ein Kurswechsel, der mich als Außenstehenden zufrieden stellen würde, müsste so weitreichend sein, dass z.B. die Stellung der Frau in der Kirche nicht etwas angehoben wird, dass sie ein bisschen geweihter wird als bisher, sondern es müsste zu einer völligen Gleichstellung kommen. Es müsste die Diskriminierung von Schwulen aufhören in der Kirche und die Kirche müsste sich sozusagen zu einem demokratischen Gebilde umbauen. Meine Hoffnung ist begrenzt, Päpste kommen und gehen, was an Missständen da ist, wird bleiben."

Rückfragen & Kontakt:

ATV Redaktion "Am Punkt": Tel.: 01/213 64 115