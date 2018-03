Einladung zum Symposium "Brand Space | Marke trifft Architektur"

Wien (OTS) - Was haben Swarovski, Adidas, Voestalpine und das Kunsthistorische Museum gemein? Sie sind erfolgreiche Marken und gefragte Arbeitgeber, die die identitätsstiftenden Potenziale einer gelungenen Unternehmensarchitektur für sich nützen. Vertreter dieser und weiterer namhaften Marken treten bei der Veranstaltung "Brand Space | Marke trifft Architektur" am 7. März 2013 in direkten Dialog mit den Besuchern.

Die Veranstaltung von M.O.O.CON und brainds setzt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Branding, Corporate Architecture und Mitarbeiterzufriedenheit auseinander.

Symposium "Brand Space | Marke trifft Architektur"



Teilnahmegebühr: Euro 380,- exkl. Mwst.



Programm downloaden unter: www.moo-con.com/brandspace



Datum: 7.3.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste (ehem.

Semperdepot)

Lehargasse 6, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

und Anmeldung:

Barbara Hartl, Tel.: 01/5326330-2100, b.hartl @ moo-con.com