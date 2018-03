Land Salzburg bereitet Spekulationsverbot vor

Burgstaller: Wir machen mehr als nur unsere Hausaufgaben

Salzburg (OTS) - Bund und Länder haben gestern in Wien eine 15a-Vereinbarung zum Spekulationsverbot unterzeichnet. Dieser Zusatz zum Stabilitätspakt regelt, wie die Länder künftig mit Steuergeld umgehen sollen. Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller bezeichnete heute, Donnerstag, 14. Februar, diese Vereinbarung als "richtigen ersten Schritt und wichtige Grundlage für die künftige Finanzgebarung der Länder".

Bereits Anfang Jänner, als Burgstaller ihren "Sechs-Punkte-Plan für ein neues Finanzmanagement im Land Salzburg" vorlegte, kündigte die Landeshauptfrau jedoch an, für Salzburg einen Schritt weiter gehen zu wollen und unabhängig von einer Bund-Länder-Vereinbarung auch auf Landesebene ein Spekulationsverbot verfassungsrechtlich zu verankern.

"Wir machen mehr als nur unsere Hausaufgaben, denn zusätzlich zur 15a-Vereinbarung, die bis Ende Juni von Salzburg ratifiziert sein soll, sind auch die Vorarbeiten für ein Spekulationsverbot in Salzburg erledigt. Die Entwürfe für die entsprechende Verfassungsbestimmung und ein detailliertes Landesgesetz sind seit heute in der Begutachtungsphase", sagte Landeshauptfrau Burgstaller. Damit soll nicht zuletzt ein einstimmiger Auftrag des Landtags vom 23. Jänner 2013 erfüllt werden, in dem unter anderem Burgstallers Sechs-Punkte-Plan beschlossen wurde.

Burgstaller weist auf eine Besonderheit des Begutachtungsverfahrens hin. So wurden neben Bundeskanzleramt, Gemeinde- und Städtebund sowie den Sozialpartnern und dem Bundesrechnungshof zusätzlich auch die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur und der Landesrechnungshof um eine Stellungnahme zum Entwurf der Verfassungsänderung ersucht. Die Inhalte sollen nun auf Regierungs- und Landtagsebene verhandelt werden. Ziel sei, so Burgstaller, bis 18. März eine entsprechende Regierungsvorlage beschließen zu können.

"Die Verankerung eines Spekulationsverbots auch in der Landesverfassung zeigt, dass wir bereit sind, die richtigen Lehren aus der Finanz-Affäre zu ziehen", betonte die Landeshauptfrau. Der Entwurf für ein verfassungsrechtlich abgesichertes Spekulationsverbot sieht vor, dass Land Salzburg, Stadt Salzburg und die Gemeinden ihre Finanzgebarung "risikoavers" anzulegen haben. Die Details zu dieser Verfassungsbestimmung werden in einem einfachen Landesgesetz festgelegt.

Salzburg will auch hier einen - besonders strengen - Sonderweg gehen: In einer eigenen "Positivliste" sollen jene Geschäfte festgelegt werden, die zulässig sind. Mit 1. Jänner 2017 soll darüber hinaus beim Land auch die Doppelte Buchführung ("Doppik") eingeführt werden. Auch dazu werden jetzt die verfassungsrechtlichen Grundlagen geschaffen.

