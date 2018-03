Wer rockt für Österreich den Song Contest - die Entscheidung fällt morgen live in ORF eins

Außerdem: Sieger singt am Samstag vor Medaillenverleihung in Schladming

Wien (OTS) - Yela, Natália Kelly, The Bandaloop, Falco Luneau oder Elija - einer dieser Acts wird für Österreich beim "Eurovision Song Contest" in Malmö an den Start gehen. Welcher von ihnen, das entscheidet sich am Freitag, dem 15. Februar 2013, live ab 20.15 Uhr in ORF eins bei "Österreich rockt den Song Contest". Bei der großen Live-Show präsentieren alle fünf Acts jeweils zwei Songs - und zwar zuerst ihre eigenständige Version eines ehemaligen Song-Contest-Siegertitels und danach ihren eigenen Song für Malmö. Moderiert wird die ORF-eins-Hauptabendshow von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

"Österreich rockt den Song Contest" - die Jury und das Voting

Wer Österreich beim "Eurovision Song Contest" vertreten wird, entscheiden zu 50 Prozent das ORF-Publikum mittels Televoting und -analog zum großen Finale im Mai - zu 50 Prozent eine internationale Fachjury mit Musik- und Song-Contest-Experten. Das Publikum votet mittels Anruf oder SMS an 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Kandidatennummer (50 Cent pro Anruf oder SMS). In der internationalen Jury sitzen Marija Serifovic, die Gewinnerin des Song Contests 2007 aus Serbien, Shay Byrne, Song-Contest-Fachmann und einer der populärsten Radiomoderatoren Irlands, Gerd Gebhardt, Mitbegründer des renommierten Musikpreises Echo aus Deutschland, Luke Fisher von der internationalen Song-Contest-Website escxtra.com aus Großbritannien, und Anton Zetterholm, der Musicalstar aus Schweden.

Der "Österreich rockt den Song Contest"-Sieger hat bereits einen großen Auftritt fix in der Tasche, denn Österreichs Act für Malmö wird am Samstag, dem 16. Februar, vor der Medaillenverleihung des Damenslaloms der alpinen-Ski-WM in Schladming auf der Medal Plaza vor Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern seinen Song präsentieren.

"Österreich rockt den Song Contest" - die Acts und ihre Songs (in alphabetischer Reihenfolge)

The Bandaloop:

Ehemaliger Siegertitel: "Waterloo" (ABBA, Schweden 1974)

Song für Malmö: "Back to Fantasy" (Text/Musik: Barca Baxant & Justin Case)

Elija:

Ehemaliger Siegertitel: "Euphoria" (Loreen, Schweden 2012)

Song für Malmö: "Give Me a Sign" (Text/Musik: Elija)

Natália Kelly:

Ehemaliger Siegertitel: "Ne partez pas sans moi" (Céline Dion, Schweiz 1988)

Song für Malmö: "Shine" (Text: Andreas Grass, Nikola Paryla, Natalia Kelly / Musik: Andreas Grass, Nikola Paryla, Alexander Kahr)

Falco Luneau:

Ehemaliger Siegertitel: "What's Another Year" (Johnny Logan, Irland 1980)

Song für Malmö: "Rise above the Night" (Text/Musik: Falco Luneau, Tony Cornelissen)

Yela:

Ehemaliger Siegertitel: "Love Shine a Light" (Katrina & The Waves, Großbritannien 1997)

Song für Malmö: "Feels Like Home" (Text/Musik: Daniela Bauer, Lukas Hillebrand, Alexander Pohn)

"Österreich rockt den Song Contest" in TV, Radio und online

Hitradio Ö3 berichtet rund um den österreichischen Vorentscheid (auch online auf oe3.ORF.at) über die letzten Proben zur Live-Show und am 16. Februar über das Ergebnis der heimischen Vorentscheidung. Noch bis Freitag, dem 15. Februar, präsentiert "heute mittag" täglich einen der fünf "Österreich rockt den Song Contest"-Acts, und "heute leben" wirft am Tag der Live-Show einen Blick hinter die Kulissen. Die ORF-"Seitenblicke" berichten am 15. Februar um 20.05 Uhr in ORF 2 unter anderem über den Club-Gig im Europa-Lager. Die Show ist außerdem als Live-Stream und sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar. Ticketinfos zu "Österreich rockt den Song Contest" sind unter tickets.ORF.at und Infos zur Backstage-Spezialführung sind unter backstage.ORF.at abrufbar.

