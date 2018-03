FPK-Darmann zu Kärnten-Therme: "Manzenreiter muss Bevölkerung Rede und Antwort stehen!"

Klagenfurt (OTS) - Nachdem gestern die Besucher die Kärnten-Therme in Villach wegen massiver Baumängel verlassen mussten, hört man von Bürgermeister Manzenreiter als "oberste Baubehörde" so gut wie nichts, kritisiert heute FPK-Klubobmann Gernot Darmann. "Nicht nur wenn es ums Feiern und Eröffnen geht, sollte sich der Bürgermeister verantwortlich fühlen und in der ersten Reihe stehen, vor allem wenn es wie jetzt Probleme gibt, ist er verpflichtet der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken und Rede und Antwort zu stehen", verweist Darmann auf die Eröffnungsfeier, die satte 200.000 Euro gekostet hat.

Für die Kärnten-Therme sei viel Steuergeld in die Hand genommen worden und offenbar hat die Bauaufsicht durch die Stadt Villach versagt. Daher sei Villachs Bürgermeister in der Pflicht, so rasch wie möglich für entsprechende Aufklärung zu sorgen, so Darmann. (Schluss)

