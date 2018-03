BZÖ-Bucher fordert Ablöse Manegolds und Kassasturz in der KABEG

FPK für teuerste KABEG aller Zeiten verantwortlich

Klagenfurt (OTS) - "Arbeitsgerichtsprozesse wohin man schaut. Und das alles auf Kosten der Patienten und der Kärntner Steuerzahler. Das ist das Werk von Kurt Scheuch und seiner anscheinenden KABEG-Erfüllungsgehilfin Manegold", stellte BZÖ-Bündnisobmann und BZÖ-Spitzenkandidat Josef Bucher mit Verweis auf heutige Medienberichte zu mehreren laufenden Arbeitsgerichtsprozessen fest. So hat er Prozess gegen Koperna das Kärntner Gesundheitswesen bisher über 300.000 Euro gekostet und Franz Sonnberger erhält nach einem Gerichtsurteil eine saftige Nachzahlung und 7.000 Euro Pension im Monat zusätzlich.

"Was hätte man mit diesem vielen Geld nicht alles für die Patienten tun und leisten können!", sagt Bucher und fordert die sofortige Ablöse von KABEG-Chefin Ines Manegold und des politischen KABEG-Verantwortlichen Kurt Scheuch. "Die FPK ist für die teuerste KABEG aller Zeiten verantwortlich. Es muss nach der Wahl umgehend ein Kassasturz in der KABEG stattfinden und dort Ordnung geschaffen werden", so Bucher.

