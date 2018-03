AK begrüßt Start zu leichterer Berufsanerkennung für im Ausland erworbene Kenntnisse und Qualifikationen

Vier Anlaufstellen in ganz Österreich sollen bis zu 3.000 Migranten und Migrantinnen die Anerkennung ihrer Berufsausbildung und Kenntnisse erleichtern

Wien (OTS) - Die AK hat seit Monaten darauf gedrängt: Jetzt wird die Anerkennung von im Ausland erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen spürbar erleichtert. "Das ist ein ganz entscheidender Schritt", sagt AK Präsident Herbert Tumpel. "Rund 30 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die zu uns kommen, um zu arbeiten, können bisher ihre tatsächlichen Fähigkeiten nicht voll ausspielen. Sie werden oft deutlich unterhalb der eigentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten eingestuft und auch bezahlt." Genau an diesem Punkt wird jetzt angesetzt. Im Lauf der Monate Februar und März nehmen vier Anlaufstellen für Migranten und Migrantinnen in ganz Österreich ihre Arbeit auf: Sie sollen die Menschen bei den Behördengängen begleiten, sie informieren und ihnen helfen, schneller und einfacher zu ihrer Berufsanerkennung zu kommen. Die AK schätzt, dass so pro Jahr etwa 3.000 Migranten und Migrantinnen in Österreich schneller das berufliche Fachwissen nutzen können, das sie aus ihren Herkunftsländern mitbringen.

Bisher war das nur unter großen Schwierigkeiten möglich: Wer keinen in Österreich anerkannten Bildungsabschluss in der Tasche hat, musste bisher einen Hürdenlauf durch zahlreiche Ämter und Bildungseinrichtungen absolvieren, um zu einem Abschluss zu kommen. Das war langwierig, teuer und oft dauerte es viel zu lange, bis die Migranten und Migrantinnen mit den richtigen Papieren an der richtigen Stelle waren. Eine Krankenschwester aus der Ukraine muss sich etwa an die Ämter des für sie zuständigen österreichischen Bundeslandes wenden, für ihre Kollegin aus der Slowakei dagegen ist das Bundesgesundheitsministerium in Wien zuständig.

Die Beratung der Anlaufstellen richtet sich an alle Menschen, die im Ausland Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben, für die es kein Zeugnis gibt oder für die es ein aus-ländisches Zeugnis gibt, das aber nicht automatisch in Österreich anerkannt wird.

Die Beratung ist kostenlos und findet vorerst in vier Anlaufstellen für ganz Österreich statt:

Wien, Niederösterreich und Nordburgenland

Beratung in Wien, wöchentliche Sprechtage in St. Pölten Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen

Nordbahnstraße 36 (Stiege 1, 3. Stock), 1020 Wien

Tel.: 01 / 58 58 019 (Mo-Mi 9-12, Do 16-20)

E-Mail: perspektive @ migrant.at

Oberösterreich und Salzburg

Beratung in Linz, wöchentliche Sprechtage in Salzburg

migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ

Humboldtstraße 49, 4020 Linz

Tel.: 0732 / 66 73 63 -10 oder -11

E-Mail: office @ migration.at

Steiermark, Kärnten, Südburgenland und Osttirol

Beratung in Graz, wöchentliche Sprechtage in Klagenfurt

ZEBRA - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum Schönaugürtel 29, 8010 Graz (bis Mitte Februar 2013)

Granatengasse 4 (3. Stock), 8020 Graz (ab Mitte Februar 2013)

Tel.: 0316 / 83 56 30 - 13 (Beratungskoordination: Frau Emina Kofrc) E-Mail: office @ zebra.or.at

Nordtirol und Vorarlberg

Beratung in Innsbruck, wöchentliche Sprechtage in Bregenz

ZeMiT - Zentrum für MigrantInnen in Tirol

Blasius-Hueber-Straße 6, 6020 Innsbruck

Tel.: 0512 / 57 71 70 - 11

E-Mail: stojakovic @ zemit.at

